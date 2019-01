José Hoebee en Marga Scheide gaan weer optreden als Luv'. Dit keer niet met Patty Brard of Ria Tielsch, maar met Chimène van Oosterhout die het drietal compleet maakt.

"Ik was ontzettend verrast toen Marga me belde. Het is me ook nogal een vraag, of je bij Luv' wilt komen. Maar daar hoefde ik niet lang over na te denken. Met mijn schoolvriendinnen deed ik ze vroeger al na", aldus de 54-jarige Van Oosterhout, vooral bekend als presentatrice en actrice, in gesprek met De Telegraaf.

Scheide kende Van Oosterhout al langer en wist dat zij het repertoire van de groep goed kent. "Vijftien jaar geleden, toen net mijn man Jacques was overleden, trok zij mij uit het dal en liet ze me weer lachen. We hebben op het strand samen nog liedjes van Luv' zitten zingen. Die kende ze toen al allemaal. Ze is een goede zangeres hoor!", meent Scheide.

"We moeten deze week nog wel flink oefenen op de pasjes en de complete teksten moet ik even ophalen, maar het gaat zeker lukken voordat ik volgend weekend in het diepe word gegooid. Het zwaaien met de handjes bij Waldolala en Trojan Horse gaat goed, dat heb ik al aardig onder de knie! Dat verzin je toch niet, dat je nu nog iets gaat doen waar je als meisje vroeger van droomde?", zegt Van Oosterhout.

Luv' was met name in de jaren zeventig en tachtig erg populair. De groep scoorde hits met nummers als Greatest Lover en Casanova​.