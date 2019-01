Rapper Feis brak in 2007 door met zijn bijdrage aan U-Niqs nummer Klein, Klein Jongetje en was voor rappers als Broederliefde en Ronnie Flex een groot voorbeeld. De 32-jarige rapper, die in het echt Faisal Mssyeh heette, overleed op nieuwjaarsochtend door een schietpartij.

Eerder liet de Rotterdammer nog weten uit te kijken naar 2019. Zo schreef hij op Instagram: "Nieuw jaar, nieuwe doelen. Een van die doelen is nieuwe muziek droppen."

Feis kwam in de hiphopwereld terecht door een cassettebandje van zijn oudere neef Mo, vertelde hij in een interview met FaceCulture. "Dat was mijn introductie tot hiphop. Hij was obsessed en ik ben toen gaan researchen. En ik werd verliefd. Ik had toen de leeftijd van acht, negen jaar oud."

De eerlijkheid, maar ook de rauwheid van het muziekgenre trok de jongere rapper. "Het niet gespeelde karakter van bepaalde muziek." Feis begon met het maken van eigen tracks en door de reacties die hij kreeg van vrienden, merkte hij dat hij talent had. "Op een gegeven moment was er ook vraag naar. 'Wanneer doe je weer wat nieuws?', en noem maar op. Oké, people like it. Ik ga het wel vaker doen."

Feis werkte met veel rappers samen

Na zijn samenwerking met U-Niq bracht de Rotterdammer in 2008 samen met rapper en goede vriend Winne het nummer Zegevieren uit. Pas in 2014 kwam zijn eerst soloalbum uit: Hard van Buiten, Gebroken van Binnen. Feis werkte samen met onder anderen Winne, Kempi, Murda Turk, Hef, Sjaak, Appa en MocroManiac. Hij deed ook mee aan het programma Op Volle Toeren van Ali B, waarin hij een liedje van de Nederlandse zangeres Maribelle coverde.

Nog voor zijn album bracht Feis de EP Gebouwd Voor Dit uit, met nummers die niet op zijn album zouden komen. Het bijzondere aan deze uitgave was dat hij de EP verkocht vanuit zijn kofferbak, waardoor zijn fans hem en zijn hiphopteam Ecktuh Ecktuh persoonlijk konden spreken.

Volgens Jaap van der Doelen, journalist bij het online magazine Hiphop in je Smoel, was Feis erg benaderbaar voor zijn fans. "Feis maakte altijd tijd voor een foto en een praatje", vertelt hij aan RTV Rijnmond. "Iedereen die de afgelopen tien jaar actief is geweest in de hiphop is hem wel een keer tegen het lijf gelopen." Ook was de Rotterdammer een voorbeeld voor acts als Ronnie Flex en Broederliefde, aldus Van der Doelen.

Rapper overleed na schietpartij ter plekke

Feis overleed tijdens Oud en Nieuw, toen hij volgens de politie waarschijnlijk ruzie kreeg in een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vanwege de onrust moesten de rapper en zijn broer en de groep met wie ze ruzie hadden naar buiten. Daar werd geschoten en overleed Feis ter plekke. Zijn broer ligt nog gewond in het ziekenhuis, waar hij ondanks zijn zware verwondingen op eigen kracht wist te komen.

Vanuit de muziekindustrie wordt geschokt gereageerd op het overlijden van de 32-jarige. Zo schreef Kees de Koning van Feis' platenlabel Top Notch dat hij zijn supertalent, zijn gevoel voor humor en hoe hij altijd voor iedereen klaarstond gaat missen. "Rust zacht."

Radio-dj Giel Beelen zei ook geschrokken te zijn van het nieuws. "Sterkte voor de naaste familie en vrienden. Een gemis voor de Nederlandse hiphop."

'Zelfs de dood gaat ons niet scheiden'

Winne heeft zijn concert in Vlaardingen, op 4 januari, afgezegd. De Kroepoekfabriek, waar hij zou optreden, schrijft dat de twee "onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn", waardoor in samenspraak met Winne is besloten het concert uit te stellen.

"Zelfs de dood gaat ons niet scheiden. Niet aan mijn zijde, maar voor altijd in het hart. Ecktuh Ecktuh, dat was altijd uit het hart. Van binnen gebroken, maar van buiten ben ik hard. Rust zacht, lieve broer."

"Verdomme wat een kutnieuws", reageerde Sticks. "Ik koester de herinneringen aan je. Het podium delen, backstage proosten en lachen tijdens de Great Minds-tour. Je bent een stand-up guy en een toprapper. Voor altijd."

Volgens Ronnie Flex was Feis een "Rotterdamse raplegende" en "gewoon een vriend", zo meldde hij op Twitter. "Ben blij dat ik je bij onze laatste chilling heb gezegd wat jij betekende, voor mij en heel Nederland. Hij was echt een van de oprechtste, liefste, rustigste en verlegen, maar superdappere personen die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. Lang leve Feis."

Van der Doelen zegt ten slotte dat hij niet had verwacht dat het zo zou eindigen met de Rotterdammer. "Feis had een ander pad gekozen en vol op de muziek ingezet. Iedereen in de scene is er verbaasd over en stuk van."