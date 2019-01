Lana Del Rey heeft aangekondigd dat haar nieuwste studioalbum Norman Fucking Rockwell klaar is en binnenkort uitkomt. Ook liet de zangeres weten dat de eerste single volgende week woensdag wordt uitgebracht.

Op Instagram vertelt Del Rey, bekend van hits als Video Games, dat haar nieuwste single de titel Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have - But I Have It krijgt. In een video op sociale media laat de zangeres alvast een stukje van het nummer horen.

In het bericht doet de artiest nog meer aankondigingen. Ze vertelt dat binnenkort wordt gemeld dat een reeks aangekondigde optredens van haar niet doorgaat. Waarom dit is besloten, wordt later gemeld.

Ook laat Del Rey weten dat haar poëziebundel vorige week is afgerond en op korte termijn wordt uitgebracht. Eerder kondigde de zangeres deze bundel al aan.

De artiest maakte vijf studioalbums. Born To Die uit 2012 is hiervan het meest succesvol, er werden wereldwijd meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht.