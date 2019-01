De Rotterdamse rapper Feis is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. In de muziekwereld wordt met veel verdriet op zijn dood gereageerd.

"Ik kan het niet geloven", schrijft Kees de Koning van platenlabel Top Notch op Instagram. "Ga je missen. Jouw supertalent, gevoel voor humor en hoe je altijd klaarstond voor iedereen. Rust zacht."

Op de Facebook-pagina van Top Notch staat ook een bericht. "We hebben zojuist het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Feis Ecktuh is overleden. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Rust in vrede Feis."

Ronnie Flex deelt op Instagram een foto van hem en Feis. "Alle wijze woorden die je me hebt gegeven", schrijft hij erbij. "Ik snap niks. Veel sterkte en kracht naar de familie."

"Mijn lievelingsrapper uit m'n jeugd", schrijft Boef. "Door hem ben ik punchlines gaan beseffen."

Rapper Winne heeft zijn optreden in Vlaardingen, op 4 januari, afgezegd. De Kroepoekfabriek, waar hij zou optreden schrijft dat de twee "onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn", waardoor in samenspraak met Winne is besloten het concert uit te stellen.

"Zelfs de dood gaat ons niet scheiden. Niet aan mijn zijde maar voor altijd in het hart. Ecktuh Ecktuh dat was altijd uit het hart. Van binnen gebroken maar van buiten ben ik hard. Rust zacht lieve broer."

Naaz schrijft lied voor nabestaanden

Singer-songwriter Naaz heeft voor Winne een lied geschreven. "Ik moest dit delen. Voor Winne, maar ook voor iedereen die ooit iemand verloren heeft of iemands pijn gevoeld heeft", zegt Naaz op de website van 3FM. Zelf leerde ze Feis kennen in de studio van Funx, toen ze zestien was, schrijft ze op Instagram.

"Enthousiast en jong in gedrag vertelde ik je zonder ademhaling, zo snel sprak ik uit zenuwen, over mijn muziek en dromen. Je luisterde, je gaf me een kans. Als één van de eerste en enige. Later draaide je zelfs mijn muziek op Juize, en liet je me weten hoe je goede praatjes over me deed. Dit zijn niet dingen die ik ooit zou vergeten, diegene die iemand iets gunnen wanneer er nog niks is om op te bouwen. Ik ken je niet goed, maar je betekent veel, voor veel mensen en ook voor mij. Rest in peace, please."

'Ik koester herinneringen'

Rapper Sticks deelt zijn herinneringen aan Feis. "Verdomme wat een kutnieuws", schrijft hij. "Ik koester de herinneringen aan je. Het podium delen, backstage proosten en lachen tijdens de Great Minds-tour. Je bent een stand-up guy en een toprapper. Voor altijd."

Tony Pengel, beter bekend als rapper U-Niq, schrijft op Facebook dat zijn jaar verpest is. U-Niq werkte veel samen met Feis. "Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje. Oh wat ben ik gebroken van binnen en helemaal niet hard van buiten", zegt hij. Het is een verwijzing naar Feis' soloplaat Hard van buiten, gebroken van binnen uit 2014.

Gers Pardoel zegt niet te kunnen geloven dat Feis is overleden. "Kapot veel verdriet. Rust zacht broer en je weet het: ik drink er eentje op jou."

Ook rappers Ali B en YS delen foto's en berichten naar aanleiding van de dood van de rapper. Feis werkte een paar jaar geleden nog mee aan Ali B's programma Op Volle Toeren.

"Zo, dat is gelijk even schrikken met Feis", schrijft radio-dj Giel Beelen op Twitter. "Sterkte voor de naaste familie en vrienden. Een gemis voor de Nederlandse hiphop", aldus Beelen, die ook het nummer Superman van Feis en Winne deelt.