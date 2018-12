Norman Gimbel, de liedjesschrijver die gedurende zijn carrière werd bekroond met onder meer een Oscar en een Grammy, is op 91-jarige leeftijd overleden.

De familie van Gimbel bevestigt aan meerdere Amerikaanse media dat Gimbel overleed op 19 december in zijn huis in Californië.

Gimbel won een Oscar voor het nummer It Goes Like It Goes, dat op de soundtrack stond van de film Norma Rae uit 1979. Een van de meest bekende nummers die hij schreef, was Killing Me Softly with his Song, die in de versie van Roberta Flack in 1973 werd geprezen met een Grammy Award voor Song of the Year.

De liedjesschrijver maakte gedurende dertig jaar de teksten van zo'n 150 nummers en schreef vooral muziek die werd gebruikt in films.

Gimbel was ook verantwoordelijk voor de teksten van The Girl from Ipanema, een van de vaakst opgenomen liedjes, en het thema van de populaire comedyserie Happy Days.