De Schotse zangeres Amy Macdonald is verrast door alle Nederlandse aandacht die ze krijgt na de eerste reguliere uitzending van Top 2000 a gogo.

In dat programma, gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis, was een minidocumentaire te zien over het succes van Macdonalds nummer This Is The Life uit 2008.

"Ik werd wakker met vele berichtjes uit Nederland en het blijkt dat This Is The Life terug in de top vijf van iTunes is, tien jaar nadat het een nummer 1-hit was", schrijft Macdonald op Twitter. "Probeer dat lied maar eens te ontvluchten."

This Is The Life was afkomstig van Macdonalds gelijknamige debuutalbum. Haar laatste plaat, Under Stars, verscheen vorig jaar.