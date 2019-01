Welke muzikanten gaan dit jaar doorbreken? Verschillende muziekkenners vertellen NU.nl van wie we in 2019 naar verwachting meer gaan horen.

Nederlandstalig

Barry Paf, radio-dj bij 100% NL: "Ik vind het duo Suzan & Freek, van wie ik de laatste maanden van 2018 veel heb gehoord, heel goed. Ze doen veel online. Zo zetten ze elke week een nieuwe cover op Facebook. Ik krijg veel reacties van luisteraars als ik hun muziek draai en ik denk dat we in 2019 meer van ze gaan horen."

Popmuziek

Muziekjournalist Jasper van Vugt verwacht dat we in 2019 meer gaan horen van de Nederlandse bands EUT en Son Mieux. "EUT, een groep muzikanten uit Amsterdam, bracht in oktober het debuutalbum Fool for the vibes uit en hun liedjes doen het goed op de radio", aldus Van Vugt. Son Mieux is een project van de Haagse zanger Camiel Meiresonne.

Een andere naam om in de gaten te houden, is die van King Princess. "Ze wordt door anderen gezien als gender queen en is een soort held voor jonge mensen in de lhbt-community. King Princess is een singer-songwriter en maakt sensuele popmuziek. Ze doet alles zelf: van zingen tot produceren."

Rockmuziek

Van Vlugt verwacht dat Greta Van Fleet komend jaar groter gaat worden. "Ze klinken en ogen als Led Zeppelin in hun beste dagen, maar ik denk dat veel fans van classic rock hier warm van worden. Ook zie ik Starcrawler graag doorbreken: een rauwe rockband uit Los Angeles met een geweldige zangeres."

Nederhop, hiphop en r&b

Volgens Jaleesa Clows en Rolanda Langguth, die samen het radioprogramma Young Urban Sound presenteren bij de Amsterdamse omroep Salto, is de Nederlandse Jay-Way een van de beloften voor 2019. "Hij maakt 'echte' muziek", vinden de twee. "En hij gebruikt geen scheldwoorden. Hij rapt in het Engels en hij doet dat zo goed, dat je zou denken dat hij uit Amerika komt."

Ook voor Ash Daynha, die zingt, produceert en een eigen label heeft, voorzien ze een succesvolle carrière. "Je ziet dat steeds meer Nederlandse artiesten in het Engels gaan zingen, omdat ze zien dat ze dan een groter bereik hebben. Dat moet je wel kunnen: iemand als Lil' Kleine zou nog even moeten oefenen op zijn uitspraak."

De Nederlandse zangeres Quessswho bracht eind vorig jaar haar debuutalbum 11 uit, maar Clows en Langguth verwachten dat we in 2019 nog veel meer van haar gaan horen. Ten slotte is rapper en zanger Romeo Donk volgens de twee "een topper". "Die breekt door volgend jaar."

Fernando Halman, die een ochtendprogramma presenteert bij radiozender FunX en zijn eigen YouTube-kanaal - Nandoleaks - heeft waar hij met en over nieuwe muzikanten praat, voorspelt dat de Spaanse zangeres Rosalía het in 2019 gaat maken. "Ik hou van haar. Ze is een Spaans fenomeen, dat moderne pop weet te combineren met flamenco, rap, trap, en hiphop. Haar geluid is heel erg aanstekelijk. Alles klopt ook aan haar: de looks, de style, de kleding."

De Nederlandse rapper Sxteen is volgens Halman een kameleon. "Hij deed vorig jaar mee aan een talentenshow van FunX. Die heeft hij niet gewonnen, maar hij maakte wel een toffe remake van I love it van Kanye West en Lil Pump, die binnen enkele weken meer dan een miljoen keer werd bekeken. Hij kan onvoorspelbaar uit de hoek komen: dat maakt hem zo verrassend." Verder laat zanger Ir-Sais volgens Halman een origineel geluid horen. "Deze jongen komt van Bonaire. Hij mixt de Caribbean-sound met hiphopbeats en reggaeton."

Tenslotte denkt Halman dat Nederlandstalige muziek steeds meer zal aanslaan in het buitenland. "Dat zag je afgelopen zomer al met Loco van Yung Felix, Poke en Dopebwoy: die track gaat in Turkije ook heel goed. Muziek is een universele taal. Je hoeft het niet altijd te verstaan, je moet het voelen. Mensen reageren vaak op aanstekelijke melodieën. Als het aanstekelijk genoeg is, pakt het je gewoon."