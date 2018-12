Welke artiesten beleefden afgelopen jaar hun doorbraak, wie kwamen met verrassende nieuwe muziek en welke genres deden het goed? NU.nl raadpleegde verschillende muziekkenners en maakte de balans op.

Nederlandstalig

"Afgelopen jaar was een goed jaar voor Nederlandstalige muziek", zegt Barry Paf, die een ochtendprogramma bij 100% NL heeft. Volgens Paf werd eerder een beetje neerbuigend naar Nederlandstalige muziek gekeken, maar is dat aan het veranderen. "Voor mij is Davina Michelle, die een grote hit scoorde met haar cover van Duurt te lang, de nieuwkomer van het jaar. Het origineel (van Glen Faria, red.) is mooi, maar zij maakt er echt iets bijzonders van. Ze zong dat nummer in Beste Zangers met zo veel beleving", vindt de radio-dj. "Ik dacht: meid, waarom heb je nooit eerder in het Nederlands gezongen? Ik geloof dat ze dat nou wel vaker gaat doen, en dat ze ook met een album komt."

Ook reeds gevestigde artiesten, zoals BLØF, Anouk, OG3NE en Nielson, vielen Paf het afgelopen jaar op. "Zoutelande van BLØF was natuurlijk de hit van het jaar. Verder vond ik de nieuwe sound van Nielson heel verrassend en kwamen OG3NE en Anouk met Nederlandstalige muziek."

Popmuziek

Muziekjournalist Jasper van Vugt luisterde afgelopen jaar met veel plezier naar de Nederlandse zangeres Merol. "Merol, die van origine actrice is, maakt lekkere tongue-in-cheek-pop met een hiphopvibe. Wat je bij haar ook ziet, is dat ze kaarten weet te verkopen. Dat is best een uitdaging in deze tijden van streaming", vindt Van Vugt. "Ik denk dat haar muziek goed wordt opgepikt door mensen die regelmatig naar concerten gaan."

Sowieso deden vrouwelijke artiesten het goed in het afgelopen jaar, stelt Van Vugt. "In Nederland waren dat onder anderen Merol en Davina Michelle, maar internationaal had je bijvoorbeeld Billie Eilish: een Amerikaanse singer-songwriter die net zeventien is. Ze heeft het nummer Lovely gemaakt met Khalid, dat heel veel gestreamd is. Ze is jong, maar heel erg zichzelf. Ze heeft bijvoorbeeld last van acne, maar probeert dat niet te verbergen, waarmee ze een voorbeeld kan zijn voor anderen. De nieuwe generatie artiesten groeit natuurlijk ook op met camera's om zich heen; voor hen is dat de normaalste zaak van de wereld."

Rock

Met rock gaat het volgens Van Vugt niet zo goed. "Er gebeurt weinig. Het genre herhaalt zichzelf. Een van de weinige bands die wat nieuws probeert, is The 1975. Zij gaan al een tijdje mee, maar hebben het afgelopen jaar een heel goede plaat gemaakt: A Brief Inquiry Into Online Relationships." De Britse band durft volgens Van Vugt af te wijken van de rest van de scene. "Ze experimenteren met elektronica; het draait niet alleen om gitaren, terwijl veel rockbands het bij het oude stramien houden: twee gitaren, een bas, drums en zang. The 1975 kijkt over het rockgenre heen: wat gebeurt er in de dance, pop en hiphop? Ik vind dat als muziekliefhebber fantastisch, want daardoor ontstaat echt iets nieuws."

Nederhop, hiphop en r&b

Volgens Jaleesa Clows en Rolanda Langguth, die samen het radioprogramma Young Urban Sound presenteren bij de Amsterdamse omroep Salto, is Amartey een van de grootste Nederlandse urbanartiesten van afgelopen jaar. De zanger was een van de winnaars van de Grote Prijs van Nederland, een muziekprijs.

Verder heeft de Nederlandse rapper Young Ellens het volgens Clows en Langguth goed gedaan de afgelopen tijd. "Hij heeft een remix gemaakt van Bella Ciao, dat te horen is in de serie Casa de Papel. Daar ging hij echt dik mee."

Mario Cash is volgens Clows en Langguth "de underdog in de scene". "Hij is wel echt van de straat", vertellen de twee. "Hij vertelt niet hoeveel money hij heeft, maar wat hij heeft meegemaakt. Wat trouwens grappig is: hij was te zien in het televisieprogramma Buch Buiten De Bajes, maar een paar maanden later stond hij in de hitlijsten. Verder hebben veel Nederlandse artiesten al met hem samengewerkt, onder wie Josylvio, de meest gestreamde artiest van 2018. Dat zij samen een nummer hebben, wil wel zeggen dat Mario Cash goed is."

Voor vrouwen is het in de urbanscene wat lastiger om het te maken, stellen Clows en Langguth. "Je moet het maar kunnen om als vrouw tussen de rappers te staan. Sommigen vinden dat niks." Zangeres Tabitha is daarop een uitzondering. "Je kan eigenlijk geen nummer luisteren zonder dat zij te horen is. Ze heeft een nummer gemaakt met een Engelse artiest en ze heeft ook twee nummers met Ronnie Flex."

De Amerikaanse r&b-zangeres Ella Mai is volgens Fernando Halman - die een ochtendprogramma bij radiozender FunX presenteert en zijn eigen YouTube-kanaal Nandoleaks heeft, waar hij met en over nieuwe muzikanten praat - een van de grootste artiesten van het afgelopen jaar. "Deze dame heeft er met haar r&b-sound voor gezorgd dat de hele wereld verliefd op haar is geworden. Ze brengt de oldschool r&b weer terug, met een nieuwe frisse sound. Verder is ze met haar nummer Boo'd Up genomineerd voor een Grammy voor het beste lied."

Halman zag verder veel artiesten hun carrière voortzetten. "Josylvio en Frenna zijn voor mij op dit moment de supersterren. Frenna is een echte hitmachine; alles wat hij schrijft is raak. Zijn nummer over Louboutin is aanstekelijk en zijn remake van Abels nummer Verleden Tijd werd ook een hit. Dat laatste laat ook zien dat er mooie bruggen gebouwd worden tussen de oude en nieuwe generatie. Een ander voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen BLØF en Ronnie Flex, met het nummer Omarm Me."