Shirma Rouse zal tijdens Ladies of Soul als gastartiest een eerbetoon brengen aan Aretha Franklin. De zangeres staat in februari met Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis op het podium.

"Aretha Franklin is voor mij echt een klasse apart. Ze heeft met haar ongekende stem en nummers niet alleen heel veel mensen geraakt, maar was ook voor grootheden als Whitney Houston en Alicia Keys de reden dat zij begonnen met zingen", aldus Rouse in een persbericht.

In gesprek met NU.nl vertelde de zangeres eerder al over de tributeconcerten die ze eerder dit jaar deed. "Ik ben verbonden met haar als artiest. Ik heb dezelfde achtergrond, kom vanuit de gospelhoek en ben een donkere vrouw. Ze heeft impact gehad op de zwarte cultuur in Amerika. Maar ik probeer deze avonden niet Aretha te zijn, want dat gaat mij nooit lukken."

Ladies of Soul vindt dit jaar op 15 en 16 februari plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam.