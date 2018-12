Edsilia Rombley heeft een vervolg gemaakt op Piano Ballads Volume 1, waarop ze een aantal bekende nummers in een balladjasje steekt. Net als bij het eerste album verzocht ze haar volgers op sociale media om liedjessuggesties door te geven, waar zij dan vervolgens een nieuwe versie van kon opnemen voor Volume 2.

"Liedjes waarvan je denkt: die zijn niet typisch Edsilia, maar juist wel bij mij passen", vertelt Rombley in gesprek met NU.nl

Het idee kwam tot stand toen Rombley in de radioshow van Edwin Evers werd gevraagd om een bestaand nummer "om te gooien" door alle heftige instrumenten weg te laten en het klein te brengen.

"Dat was het nummer In the Shadows van de rockband The Rasmus, en dat werd een succes. Bij het programma Kroonjuwelen zong ik het nummer Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeijen, ook een liedje dat niet typisch Edsilia is, maar waar wel veel enthousiaste reacties op kwamen. Toen dacht ik: hé, hier ga ik een cd van maken."

Ook Rombleys kinderen dachten mee over nieuw album

Ook Rombleys kinderen hebben een paar muzikale ideeën doorgegeven die uiteindelijk op haar nieuwe album zijn terechtgekomen. Dat leidde tot een cover van The Middle van Zedd.

"Dat luisterde mijn dochter veel op vakantie en ze vroeg: 'Mama, wil je die zingen?' Het idee voor een cover van One Last Time van Ariane Grande komt van mijn jongste dochter." Het was wel een uitdaging om dat nummer te zingen, aldus Rombley. "Die hippe liedjes, die zijn zo bekend, moet ik daaraan lopen klooien? Maar het heeft goed gewerkt. Giorgio Tuinfort, die meeschreef aan het nummer, heeft zelfs de piano ingespeeld."

Uit alle liedjes die haar fans aan haar opperden, maakte Rombley een selectie, waaronder het nummer Weak dat oorspronkelijk is gemaakt door de Britse band Skunk Anansie. "Een nummer dat ik jaren geleden heel vaak luisterde, dus ik vond het leuk om hier iets totaal anders van te maken."

Rombleys versie van het nummer werd zelfs beluisterd door Skin, de zangeres van de band, die het te horen kreeg via hun platenmaatschappij. Die vond het resultaat zo mooi dat ze Rombley benaderde om samen een duetversie te zingen, dat de twee vorige week hebben laten horen in RTL Late Night.

"Ik was echt flabbergasted toen ik dat hoorde. Ik ontmoette haar in de studio en ze zei tegen me: 'Jij hebt het gezongen zoals ik me toen voelde. Ik zong het met boosheid, waardoor ik het heftig ging zingen, maar jij zingt het verdrietig, en dat was eigenlijk ook zoals het toen was'."

Het duet dat de twee samen zongen noemt Rombley "magisch". "Ik heb zo veel te gekke reacties gekregen. Skin was zo lief, ze wilde het nummer brengen in dienst van mij, terwijl ik eigenlijk alles in haar dienst wilde doen."

Rombley wil mensen 'niet meer uit stoelen halen'

In het kader van haar nieuwe album gaat Rombley ook op theatertour door Nederland. "Waar het bij vorige shows de uitdaging was om nummers te zingen die mensen uit hun stoelen halen, kunnen ze nu heerlijk relaxed luisteren", vertelt de zangeres. "Ik hou het klein, met drie muzikanten, en probeer er een intiem, mooi concert van te maken."

De liedjes wisselt Rombley af met verhalen. "Vorige keer vertelde ik over het moederschap, en hoe ik en andere ouders de ballen hoog proberen te houden. Nu ben ik veertig en daar horen weer andere verhalen bij. Het wordt geen zware avond hoor, ik wil het publiek gewoon een heerlijke avond geven met intieme, mooie liedjes."