Mariah Carey stond donderdag in de Amsterdamse Ziggo Dome met haar All I Want is Christmas-tour, waarin ze haar bekende kerst- en normale hits zingt. Recensenten hebben genoten van de show en prijzen ook het eerder bekritiseerde stemgeluid van de Amerikaanse zangeres.

Trouw - 3 sterren

"Het was allemaal kitschy, campy, volbloed Amerikaanse degelijkheid. Maar toch: als die sneeuwkanonnen na de toegift All I Want For Christmas dan eindelijk afgaan, ben je een hele taaie als je niet vervuld van een behaaglijk warm, feestelijk kerstgevoel de zaal verlaat."

AD en Het Parool - 3 sterren

"Met een op afroep beschikbaar gospelkoor, enkele reguliere Carey-hits (degelijke uitvoeringen van We Belong Together en Hero) en uiteraard die ene ultieme engelenhaar-evergreen in de toegift, motiveerde de zangeres haar publiek om bij thuiskomst nog gretiger een nieuw vakje van de adventskalender open te krassen."

de Volkskrant - 4 sterren

"Carey zingt een kerstklassieker als Silent Night zó goed, dat je bijna vergeet hoe uitgesleten dat nummer eigenlijk is. Haar frasering is vlekkeloos en ze stuitert door de toonladders met een ongekende gratie. Als ze dan ook nog haar laatste hoge noten net dat ene laagje rasperigheid meegeeft, weet je dat je met een echt grote zangeres te maken hebt en dat die vanavond toevallig ook nog in geweldige vorm verkeert."

"Het vocale machtsvertoon lijkt haar nauwelijks moeite te kosten. Na een heerlijk funky vertolking van When Christmas Comes, met op de achtergrond fraaie zwart-witprojecties van Manhattan in kerstsferen, spuit Carey een mondspraytje in haar keel, en door maar weer. Haar uithalen zijn perfect en trekken het publiek gedurende de hele show uit de stoeltjes. Zó geef je camp en kitsch dus een stoot kwaliteit en klasse mee."

