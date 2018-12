De Amerikaanse jazzzangeres Nancy Wilson is op 81-jarige leeftijd overleden. Volgens Amerikaanse media stierf ze thuis in Pioneertown na een lang ziekbed.

Wilson was in de jaren zestig een populaire jazzzangeres. Ze trad op met onder anderen Nat King Cole en Sarah Vaughan en had een eigen tv-show.

In haar vijftigjarige carrière bracht Wilson meer dan zeventig albums uit. In 1964 kreeg ze voor haar versie van (You Don't Know) How Glad I Am een Grammy. Verder won ze nog twee Grammy's in de categorie Best Rhythm en Blues Recording.

De jazzzangeres had drie kinderen: Kacy Dennis, Sheryl Burton en Samantha Burton. Ze was niet getrouwd.