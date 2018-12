Bij de naam Björn van der Doelen zullen velen aan de voetballer in een PSV-shirt denken. De inmiddels 42-jarige Brabander is echter al twaalf jaar muzikant en heeft met zijn vijfde studioalbum Eerwaarde Vader Zegen Mij Want Ik Heb Gezondigd een opvallende plaat uitgebracht.

"Ik zag een film met Josh Brolin (Hail, Caesar!, red.) waarin zijn personage bij de priester op biecht ging. Ik zag het gelijk als albumhoes voor me en het thema voor de plaat was geboren. De zeven hoofdzonden worden in zeven nummers bezongen", zegt Van der Doelen in gesprek met NU.nl.

Hoewel hij het thema voor zich zag, was het een moeizamer proces om er nummers bij te maken. "Liedjes beginnen met ideeën op gitaar, waarna ik later de kleur en het verhaal zoek."

"Waar de inspiratie dan vandaan komt? Ik haal het voornamelijk uit mijn eigen leven. Dat zijn toch wel de thema's die mij bezighouden. Ik schrijf altijd in de ik-vorm, maar het gaat niet altijd over mij. Ieder huis heeft zijn kruis. Wat dat betreft past de naam van de plaat er perfect bij."

'Nummer maken is ergens zelftherapie'

De zwaarte van de teksten is anders dan andere nummers. Toch wil Van der Doelen dicht bij zijn overtuiging blijven. "Een nummer maken is ergens zelftherapie, zonder het groter te willen maken dan het is. Mensen die het luisteren, kunnen het als een stukje verwerking gebruiken. Ik heb van eerdere nummers weleens gehoord dat ze troost en hoop boden. Dat hoop ik met deze plaat weer te bereiken. Als niemand er iets aan vindt wat je maakt, heb je geen reden om ermee door te gaan."

De in Goirle geboren oud-profvoetballer kent ook zijn eigen beperkingen. "Ik kan niet heel veel. Datgene wat ik kan, moet ik creatief verpakken zonder in herhaling te vallen. De eerste twee albums waren oefeningen, bij de laatste drie voel ik me goed. Daarbij heb ik een vorm gevonden om mijn verhalen te vertellen. Je zou het bijna verstaanbare rap kunnen noemen. Het is wel eigen wat ik maak, en je kunt er wel of niet van houden. Ik heb het niet uitgevonden, hoor. We zijn het alleen niet gewend in onze eigen taal."

Opbrengsten niet drijfveer om muziek te maken

Van der Doelen maakt naar eigen zeggen muziek omdat hij het leuk vindt. "Natuurlijk is het leuk om een goede recensie te lezen, maar ik doe het daar niet voor. Ik probeer iets van het leven te maken en ik heb de vrijheid dat ik dat met mijn hobby kan doen. Nee, de opbrengsten zijn niet mijn drijfveer. Ik heb een voetbalpensioen, dat geeft financiële zekerheid en vrijheid."

De muzikant weet niet hoelang hij nog doorgaat met muziek maken. "Ik leef bij het moment van de dag. Misschien ben ik er op mijn vijftigste wel klaar mee. Ik heb sowieso geen carrière voor mezelf uitgestippeld, want ik wil niks plannen en alleen maar leuke dingen doen."

Van der Doelen wil ooit op Pinkpop staan

Een van die dingen zou voor de uitgesproken Van der Doelen een optreden op zijn favoriete festival kunnen zijn. "Het gaat waarschijnlijk toch nooit gebeuren, maar ik zou wel graag eens een keer op Pinkpop staan. Ik ben daar vijftien jaar als bezoeker naartoe geweest. Mijn muziek is een heel ander genre dan ze normaal boeken, maar wie weet. Ik moet toch nog iets te dromen overhouden."

Bij de plaat Eerwaarde Vader Zegen Mij Want Ik Heb Gezondigd hoort ook een theatertour. Spanning voor die serie optredens kent Van der Doelen niet. "Ik heb op mijn achttiende in Camp Nou gestaan, heb gevoetbald op het 'heilige gras' van Wembley. Ik ben dus wel wat gewend en vind het vooral leuk dat ik met De Huursoldaten (begeleidingsband, red.) op pad mag. In theaters werkt datgene wat ik doe. Tussen de nummers door vertel ik wat luchtigere verhalen. Die afwisseling moet er ook wel zijn, want anders komt niemand meer terug."