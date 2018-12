Sheryl Crow is in juni van de partij tijdens het concert van Phil Collins in Nijmegen. De negenvoudig Grammy Award-winnares voegt zich als speciale gast bij Collins, maakt Mojo donderdag bekend.

De 56-jarige Crow, een icoon van de Amerikaanse muziekwereld, scoorde hits met onder meer All I Wanna Do en Soak Up The Sun. Ze bracht negen studioalbums uit waarvan er wereldwijd zo'n 35 miljoen zijn verkocht. In april vorig jaar verscheen haar laatste plaat Be Myself.

Collins trad veertien jaar geleden voor het laatst op in Nederland. De show in Nijmegen maakt deel uit van een reeks nieuwe data van zijn tournee Not Dead Yet Live 2019. De Europese tournee begint op 2 juni in Wenen. Collins doet ook Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Italië, Zwitserland, Tsjechië en Polen aan.

"Ik dacht dat ik stilletjes met pensioen zou gaan", zei Collins eerder over zijn terugkeer. "Maar dankzij mijn fans, familie en de steun van een paar buitengewone artiesten, heb ik mijn passie voor muziek en optreden herontdekt. Het wordt tijd dit opnieuw te ervaren. Het voelt gewoon goed."