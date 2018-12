Avril Lavigne brengt haar langverwachte zesde album Head Above Water op 15 februari uit. Het is haar eerste album sinds vijf jaar.

Lavigne deelde op Instagram ook de hoes, de titel en de tracklist van haar nieuwe album.

De zangeres, die enkele jaren niet kon werken wegens de ziekte van Lyme, laat weten erg blij te zijn met haar nieuwe plaat. "Ik ben op dit album veel opener dan op mijn vorige albums. Iedere song vertelt een eigen verhaal en ik hoop dat ze mensen zullen inspireren."

Haar tweede single Tell Me It’s Over, die woensdag uitkwam, gaat volgens Lavigne over sterk genoeg zijn om een punt te zetten achter een relatie waarvan je weet dat die niet goed is voor je. "Als iemand je niet behandelt op de manier die je verdient, is het tijd om er niet mee door te gaan", aldus de zangeres.

Toch begrijpt Lavigne dat uit zo’n relatie stappen heel moeilijk is. "De tekst is erg breekbaar. Tijdens het schrijven dacht ik terug aan de slechte relaties die ik achter de rug heb", aldus de zangeres, die achtereenvolgens getrouwd was met Sum 41-zanger Deryck Whibley en Nickelback-frontman Chad Kroeger.

Lavigne brak in 2002 door met het album Let Go en verkocht sindsdien meer dan veertig miljoen platen wereldwijd.