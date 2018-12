Mariah Carey staat donderdag in de Ziggo Dome met haar All I Want for Christmas Is You-show, waarin ze al haar kersthits ten gehore brengt. Uiteraard komt All I Want for Christmas hier ook voorbij. Wat is het verhaal achter Careys grootste kersthit?

Het in 1994 uitgebrachte nummer All I Want for Christmas staat op het album Merry Christmas. Carey zag het aanvankelijk niet zitten om een kerstalbum te maken, omdat deze destijds vooral werden gemaakt door oudere artiesten die hun hoogtijdagen al voorbij waren.

Muziekproducer Tommy Mottola, destijds Careys echtgenoot (die in de videoclip van het nummer ook een rolletje heeft als de kerstman), moest haar naar verluidt overtuigen om toch zo'n album op te nemen. Hij was ervan overtuigd dat dit haar carrière, die toen al flink in de lift zat, nog succesvoller zou maken.

Carey werkte hiervoor samen met haar destijds vaste schrijfpartner Walter Afanasieff, die later ook hits schreef als My Heart Will Go On en A Whole New World (de soundtrack van Disney-film Aladdin). In 1993 begonnen zij met schrijven en componeren, wat resulteerde in het eerste originele nummer Miss You Most (At Christmas Time).

Daarna begonnen de twee aan het nummer dat later zou leiden tot All I Want for Christmas. "Ik hou van de feestdagen", vertelde Carey in gesprek met Good Morning America. "Ik heb All I Want for Christmas geschreven als uiting van mijn liefde voor Kerst en daarbij geniet ik ontzettend van kerstmuziek."

Nummer ontstond na improvisatie op de piano

Afanasieff legt uit dat Carey voor het album graag een liedje wilde maken met een "rock 'n roll-vibe in een sixtiessound". Ze lieten zich hierbij inspireren door het kerstalbum A Christmas Gift for You uit de jaren zestig, geproduceerd door Phil Spector. Daar staan veel kerstnummers op die nog steeds vaak gedraaid worden.

All I Want for Christmas ontstond door een improvisatiesessie op de piano. Afanasieff speelde hierbij boogiewoogie, een stijl waarbij de linkerhand een strak ritme speelt en de rechterhand bluesloopjes in verschillende maatvoeringen. Carey zat naast hem en viel in met de regel: "I don't want a lot for Christmas."

Aanvankelijk reageerde de schrijver niet enthousiast op haar inbreng. "Het leek wel alsof ze stemoefeningen deed", vertelt hij in een interview met Business Insider. "Ik vroeg: is dit echt de bedoeling?"

'Het leek wel een potje tafeltennis'

In minder dan een uur was het nummer klaar. "Zij zong een melodie en ik veranderde de akkoorden. Het leek wel een potje tafeltennis, zo heen en weer, totdat we 'het' gevonden hadden. Het was makkelijker om te schrijven dan veel andere liedjes. Er zitten weinig akkoordwissels in en daarom wilde ik het wat unieker maken door er wat akkoorden in te gooien die niet vaak gebruikt worden."

Componist Adam Ragusea heeft in 2014 een uitgebreide muzikale analyse van All I Want for Christmas gemaakt. Daaruit bleek dat er minstens dertien verschillende akkoorden in het nummer worden gebruikt. "Dat resulteert in een weelderige, chromatische melodie", stelt de componist. "Het nummer maakt ons zo vrolijk, omdat het ons doet herinneren aan Motown-kerstcovers, zoals Santa Claus is Coming to Town van The Jackson 5." Ragusea stelt dat het nummer "eeuwig meekan".

Pas in de zomer van 1994 werd het nummer opgenomen. Eerst met een liveband, wat niet het resultaat opleverde dat Afanasieff en Carey voor ogen hadden. De componist besloot toen de verschillende partijen met een keyboard te spelen. Er waren bij deze versie geen andere instrumenten te horen. Dat gebeurde in Californië, terwijl Carey haar vocalen opnam in de studio. Naar verluidt versierde ze die met lichtjes en kerstbomen om ondanks het zomerse weer toch in de kerststemming te komen.

Componist vond nummer eerst niet goed

Afanasieff herinnert zich in een interview dat hij niet blij was met het resultaat, mede door de zogenoemde 'adlibs' (het vrij invullen van een muzikale passage, iets waar Carey om bekendstaat). "Maar dat, in combinatie met de simpele melodie, maakte het dat de hele wereld het niet meer uit zijn hoofd kreeg."

Het gigantische succes van het nummer had hij dan ook nooit verwacht. "We voelen ons gezegend, want het is het laatste nummer dat een gigantische kersthit is geworden."

Het nummer belandde in de VS op de zesde plek in de Billboard Hot Adult Contemporary-lijst en op de twaalfde plek in de Hot 100 Airplay-lijst. Omdat het nummer in de VS niet op single werd uitgebracht, werd All I Want for Christmas niet opgenomen in de reguliere hitlijst van Billboard.

In het Verenigd Koninkrijk kwam het nummer eind 1994 binnen op de vijfde plek. Het lied stroomde vervolgens door naar de tweede plek en bleef de rest van december in de Britse hitlijsten staan. Het liedje is nog altijd de bestverkochte single in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland belandde het nummer op de vijfde plek in de Top 40 en op de eerste in de Single top 100.

Nummer bracht meer dan 50 miljoen dollar op

Sindsdien wordt All I Want for Christmas elke Kerst steevast grijsgedraaid op de radio. Het is het meest gedownloade kerstnummer aller tijden en staat op de elfde plek in bestverkochte singles aller tijden. In totaal verdienden Carey en coauteur Afanasieff meer dan 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) aan het nummer.

In 2010 nam Carey het nummer opnieuw op voor haar tweede kerstalbum Merry Christmas II You en een jaar later maakte ze nog een versie. Dit was een duet met Justin Bieber. Ook veel artiesten coverden het nummer, onder wie Michael Bublé, My Chemical Romance en Shania Twain.

De samenwerking tussen de componist en Carey duurde voort tot 1997 toen zij het album Butterfly maakten. De twee hebben daarna ook geen contact meer gehad. "Dat is ontzettend jammer, want we hadden een goede chemie samen. Het is mijn grootste droom om ooit weer met haar te werken."