Dj Don Diablo heeft al bijna de helft van zijn nieuwe album af. Hij wil niet opnieuw jaren wachten om de opvolger van Future uit te brengen.

In 2019 presenteert hij zijn volgende album, zei de dj en producer zaterdag voorafgaande aan zijn soloshow Future XL in AFAS Live in Amsterdam.

"2018 was het gekste jaar van mijn leven. Van een samenwerking met Star Wars tot een top 10-notering in de DJ Mag Top 100. Daarbij werd ik internationaal de meest gedraaide producer in clubs en op festivals. Het is by far mijn allermooiste jaar geweest", aldus de dj.

Don Diablo treedt zaterdagavond 4,5 uur op in AFAS Live. Hij noemt dat bijzonder omdat hij tijdens het optreden alleen maar eigen muziek draait. "Mijn eigen muziek, mijn eigen remixen, mijn eigen tracks. Dat heb ik nooit eerder gedaan", zegt de dj.

In 2019 wil Don Diablo een nog grotere soloshow geven in Nederland. "Dat gaat sowieso gebeuren. AFAS Live blijkt te klein. Daarnaast ga ik nog een album maken. Mijn vorige album is dit jaar uitgekomen. Daar heb ik jaren aan gewerkt, veel te lang. Dit jaar ga ik gewoon sneller produceren, snellere beslissingen maken. Ik heb al bijna de helft van het album af. Dus dat gaat lekker".