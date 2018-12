Het nummer Slicer van de Utrechtse band Kensington is uitgeroepen tot 3voor12 Song van het Jaar. Tijdens het gelijknamige festival in TivoliVredenburg in Utrecht werd vrijdagavond de winnaar bekendgemaakt.

"Dit is een prachtig einde van een topjaar", zegt gitarist van de band Casper Starreveld. "Heel onverwachts en daarom nog leuker. We zien deze prijs ook wel een beetje als een bredere waardering voor het album Control en alles wat we de afgelopen jaren hebben neergezet als band."

Het publiek verkoos het nummer door online een top 10 samen te stellen met favoriete nummers van het afgelopen jaar.

Achter Slicer eindigden Arctic Monkeys (Four Out Of Five) op de tweede plaats en Imagine Dragons (Natural) op plek drie. In de top tien staan in totaal vijf Nederlandse bands en artiesten, waaronder Kraantje Pappie, De Staat en Bløf & Geike.

De 3voor12 Song van het Jaar wordt sinds 1985 uitgereikt. Vorig jaar ging de Canadese rockband Arcade Fire er met de titel vandoor voor hun nummer Everything Now.