Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar wederom op nummer één in de Top 2000. De top drie wordt aangevuld met Hotel California van The Eagles en Piano Man van Billy Joel.

Bohemian Rapsody van Queen voert de Top 2000 voor de zestiende keer aan. De top drie is anders dan vorig jaar, toen Stairway To Heaven van Led Zeppelin (nu nummer 4) daar nog in voorkwam. Piano Man van Billy Joel viel toen buiten de top drie.

Wish You Were Here van Pink Floyd maakt de top 5 compleet. Child In Time van Deep Purple (6) en Black van Pearl Jam (7) zijn een plaatsje gezakt, net als Fix You van Coldplay (9) en Avond van Boudewijn de Groot (10). Een opmerkelijke stijger is Africa van Toto. Vorig jaar stond het nummer op 25, nu op 8.

"De Top 2000 is meer dan ooit van heel Nederland en de nummer één is daarvoor exemplarisch. Inmiddels is ook onder jongere stemmers Bohemian Rhapsody veruit het populairst", zegt zendermanager Jan-Willem van Engelen.

"Ook andere platen in de top tien worden zowel door jongere als oudere stemmers omarmd. Kijk naar Piano Man, dat bijvoorbeeld onder studenten erg geliefd is."

De complete Top 2000 wordt op 19 december bekendgemaakt.