Kendrick Lamar en Drake hebben vrijdag de meeste nominaties in de wacht gesleept voor de jaarlijkse Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Ook folkzangeres Brandi Carlile is met zes nominaties een grote kanshebber.

Lamar heeft in totaal acht nominaties, onder meer voor beste album en beste liedje van het jaar. Drake is zeven keer genomineerd, onder meer voor zijn album Scorpion.

Cardi B en Childish Gambino zijn ook grote kanshebbers met ieder vijf nominaties. Hiphop is een veelvoorkomende muziekstroming in de genomineerdenlijst dit jaar: van de zes meestgenomineerde artiesten zijn er vijf actief in dit genre.

Op de prijs Album of the Year maken Cardi B, Brandi Carlile, Drake, H.E.R., Post Malone, Janelle Monáe, Kacey Musgraves en Kendrick Lamar kans. De rapper is genomineerd voor de soundtrack die hij maakte voor de superheldenfilm Black Panther.

Ook onder anderen SZA en The Weeknd zijn te horen op dit album. Het is de dertiende keer dat een soundtrackalbum is genomineerd voor deze prijs. In 2002 was het de laatste keer dat deze prijs ging naar filmmuziek, toen ging de Grammy naar de soundtrack van O Brother, Where Art Thou?.

Taylor Swift eenmaal genomineerd

Camila Cabello, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Shawn Mendes, P!nk en Taylor Swift zijn kanshebbers in de categorie Best Pop Album. Opvallend is dat Reputation, het laatste album van Taylor Swift, alleen voor deze prijs is genomineerd. Zij won eerder al tien Grammy Awards en haar meest recente album werd goed ontvangen door muziekcritici.

Een andere opvallende nominatie is die van The Backstreet Boys: in de categorie pop duo/group performance maken zij kans op een prijs voor hun single Don't Go Breaking My Heart. Het is de eerste keer in zeventien jaar dat de groep voor de muziekprijs is genomineerd. De groep werd acht keer eerder genomineerd, maar won de prijs nooit.

Lamar dingt ook mee in de categorie Song of the Year, met het nummer All The Stars, dat hij maakte met SZA. Ook artiesten Ella Mai, Drake, Shawn Mendes, Brandi Carlile, Zedd, Maren Morris & Grey, Childish Gambino en A Star is Born-duo Lady Gaga & Bradley Cooper maken kans.

Shallow, het duet van Gaga en Cooper, is ook genomineerd in de categorieën beste duet, lied voor een film en Record of the Year (plaat van het jaar). Eerder deze week hoorde het duo al dat zij kans maken op vier Golden Globes voor A Star is Born.

Zij moeten het in deze categorie opnemen tegen Cardi B, Brandi Carlile, Childish Gambino, Drake, Kendrick Lamar & SZA, Post Malone en Zedd, Maren Morris & Grey.

In totaal komen zes van de acht genomineerden van laatstgenoemde categorieën overeen. Vorig jaar was dat slechts één nummer, Despacito van Luis Fonsi.

Uitreiking vindt plaats in februari

De 61ste uitreiking van de Grammy Awards vindt plaats op zondag 10 februari 2019 in het Staples Center in Los Angeles. Nieuw aan de genomineerdenlijst dit jaar is dat de categorieën Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en Best New Artist zijn uitgebreid van vijf naar acht genomineerden.