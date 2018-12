Glennis Grace heeft een tweede hommageconcert aan Whitney Houston aangekondigd. De zangeres staat op 26 oktober 2019 in de Lotto Arena in Antwerpen.

Eerder maakte Grace al bekend dat ze haar veelgeprezen eerbetoon aan Whitney Houston op 6 september 2019 ten gehore brengt in Ahoy in Rotterdam. Op 5 oktober stond Grace al in AFAS Live met nummers van Houston, die zij ziet als een grote inspiratiebron.

"België, ik kom eraan", schreef de veertigjarige Grace op Twitter. "Ik ben heel blij dat ik mijn Whitney-eerbetoon ook naar de Lotto Arena mag brengen."

In 2017 had de zangeres een hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Houston, dat ze zong tijdens de concertreeks Ladies of Soul. In oktober zei Grace, die het eerder dit jaar tot de finale van America's Got Talent schopte, dat ze mogelijk door de Verenigde Staten gaat toeren met de Houston-concertreeks.

Vorige maand werd echter bekend dat de zangeres heeft gebroken met haar Amerikaanse managers. Het is niet bekend of dat invloed heeft op mogelijke tourplannen in de Verenigde Staten.