Het nummer This Is What It Feels Like van Armin van Buuren bezet de eerste plek in de top 150 die is samengesteld door de Nederlandse Kamerleden.

De hitlijst is een initiatief van parlementariërs Maurits von Martels (CDA) en Zohair El Yassini (VVD), die hun 148 collega's hebben gevraagd hun vijf favoriete nummers in te sturen. Op basis hiervan is de hitlijst samengesteld, die vrijdag is gepubliceerd door RTL Nieuws.

De top drie bestaat verder uit AC/DC met Thunderstruck en Guns N' Roses met November Rain. Op de vierde plek staat Messiah van componist Händel in de uitvoering van het Kings College en de top vijf wordt afgesloten met Wish You Were Here van Pink Floyd.

De ingestuurde favorietenlijst van de Kamerleden moesten minimaal één nummer in de Nederlandse taal bevatten. Het eerste Nederlandstalige nummer in de lijst staat op de zesde plek: Aan de Kust van BLØF.

Het idee ontstond tijdens een diner in de kantine van de Tweede Kamer. De aanwezige Kamerleden begonnen direct elkaars Spotify-lijsten te bekijken en beluisteren toen het onderwerp ter sprake kwam.