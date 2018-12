Pete Shelley is op 63-jarige leeftijd overleden. De zanger van de Britse punkband Buzzcocks, die in het echt Pete McNeish heette, overleed aan een hartaanval.

"Dit is het moeilijkste dat ik ooit moest doen: vertellen dat mijn broer Pete Shelley vanmorgen een hartaanval heeft gekregen en is overleden", schrijft Gary John McNeish donderdag op Facebook.

Het management heeft het overlijden van McNeish in gesprek met de BBC bevestigd. Later bevestigde de band het nieuws zelf ook via Twitter. De punkzanger overleed in zijn woonplaats in Estland.

Buzzcocks had in Nederland nooit een hit, maar verwierf wel een cultstatus in de punkwereld. Het BBC-programma Never Mind the Buzzcocks is onder andere naar deze groep vernoemd.