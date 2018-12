Het aantal vrouwelijke artiesten in de Top 2000, de populairste hitlijst van Nederland, is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd.

Uit een analyse van NRC blijkt dat het aandeel van vrouwelijke artiesten in de eerste editie van de lijst meer dan 14 procent was. Nu is het aandeel vrouwen minder dan 10 procent.

In de loop der jaren kwamen er meer bands in de lijst te staan en gebeurde het steeds vaker dat bepaalde artiesten meerdere malen een notering kregen. Hierdoor nam het aantal mannelijke artiesten per lijst de afgelopen twintig jaar met zo'n zeshonderd af, een daling van een kwart.

Het aantal vrouwelijke artiesten in de lijst daalde echter van 419 in 1999 naar 220 in 2017, bijna een halvering. Van de nieuwe nummers die de afgelopen jaren in de lijst belandden, is ook maar een klein aandeel van vrouwen.

De hoogste vrouwelijke notering was vorig jaar Claudia de Breij, die met het nummer Mag ik dan bij jou op nummer 14 stond. Amy Winehouse was de tweede vrouw met Back to Black - veertig plaatsen lager.