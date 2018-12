Hans Teeuwen verkoopt nog steeds binnen enkele minuten zijn theatervoorstellingen uit, maar de twee albums die hij met The Painkillers heeft gemaakt worden met minder enthousiasme ontvangen.

"Je werkt heel hard aan zo'n plaat en hebt er allerlei verwachtingen bij. Maar als je zegt dat je een plaat gemaakt hebt, is het antwoord: 'Oh, leuk. Wanneer komt er een nieuwe show?'", zegt Teeuwen met een enigszins komische ondertoon in een interview in Humo.

"Dat ik met mijn muziek niet even goed scoor als met mijn cabaretwerk, zorgt natuurlijk voor teleurstelling. Al neem ik ook mijn eigen narcisme op de hak."

'Ik ben geen hobbyist'

Teeuwen bracht samen met The Painkillers de albums How it aches (2010) en Popstukken (2015) uit. De formatie speelde weliswaar in de belangrijkste concertzalen in Nederland, maar volgens Teeuwen had er veel harder aan band getrokken moeten worden.

"Qua marketing heb ik niets voor die platen gedaan. Maar in comedy kan ik me, in tegenstelling tot de muziek, echt onderscheiden. Ik hoop nog iets heel goeds te maken, waardoor alles wat ik tot nu toe gemaakt heb, een opmaat voor dat ene grote meesterwerk bleek te zijn (lacht). Het idee dat creatief gezien het beste achter me ligt, vind ik een ondraaglijke gedachte."

Op de vraag of Teeuwen desondanks doorgaat met muziek, desnoods alleen voor zichzelf, antwoordt de 51-jarige cabaretier:

"Ik ben toch geen hobbyist! Hobby’s, dat is voor de middelmatige mensen. If you're good at something, never do it for free."