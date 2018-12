In Utrecht wordt zaterdag de Stemweek voor de Top 2000 van NPO Radio 2 afgetrapt. Radio-dj's Wouter van der Goes en Frank van 't Hof geven live het startschot tijdens de uitzending van Spijkers met Koppen.

In de stemweek kunnen mensen laten weten welke nummers wat hen betreft in de Top 2000 thuishoren. De Top 2000 Stembus rijdt vanaf zaterdag kriskras het hele land door.

De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte wordt volgende week ook live vanuit deze bus uitgezonden, net als de avondshow met Van der Goes en Van 't Hof.

Ook tijdens andere uitzendingen op NPO Radio 2 wordt regelmatig geschakeld met de twee dj's die met de bus elke dag minimaal twee plaatsen aandoen om stemmen en stemadviezen op te halen. Bij de bus staan stemzuilen waarmee luisteraars hun voorkeuren kunnen doorgeven.

Op bezoek bij bekende en minder bekende Nederlanders

Van der Goes beschouwt de stemweek als "het grote voorspel" van de Top 2000. "We gaan op bezoek bij bekende en minder bekende Nederlanders om het verhaal achter hun favoriete plaat te horen. De stemweek is eigenlijk een groot rondreizend muziekfestival. Elk avond staan we in een ander café."

Het is de tweede keer dit jaar dat Van der Goes en Van 't Hof door het land trekken. In september ging het duo langs duizenden deuren om te collecteren voor de NPO Radio 2 Collecteweek. "We hebben een goede klik samen." De twee brengen de hele week samen in de bus door. "Er zitten ook bedden in."

'Lijst der lijsten'

De eerste stop is de Drentse plaats Emmen, daarna doet de bus Schagen, Joure, Scheveningen, Leiden, Maastricht, Roermond, Raalte, Deventer, Breda en tankstation De Lucht langs de A2 aan.

Na het sluiten van de stembussen op 7 december wordt rond 19.00 uur de top tien in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum bekendgemaakt. Dan wordt duidelijk of Bohemian Rhapsody van Queen - zoals vrijwel elk jaar -op de eerste plek staat. De volledige 'lijst der lijsten’ van 2018 wordt op 19 december onthuld.

De Top 2000 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland waar jaarlijks circa tien miljoen mensen naar kijken en luisteren. De lijst met tweeduizend nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen van eerste Kerstdag tot en met Oudejaarsavond op NPO Radio 2.