Nile Rodgers & Chic staan in 2019 op het podium van Concert at Sea. Ook de rockband Live is terug te vinden op het affiche van het festival op de Brouwersdam.

Daarnaast maken De Jeugd Van Tegenwoordig, Alvaro Soler, Golden Earring, Douwe Bob, Bizzey, Rondé en Wulf hun opwachting in Zeeland.

Guus Meeuwis sluit de donderdag af, Nile Rodgers neemt de afsluiting van de vrijdag voor zijn rekening en BLØF neemt traditiegetrouw de afsluiting van de zaterdag op zich.

Het jaarlijkse evenement van de Zeeuwse band BLØF begint net als vorig jaar al op donderdag 27 juni en duurt tot en met zondag 29 juni. Het is de veertiende keer dat het festival georganiseerd wordt in Zeeland. Vorig jaar was het weekend totaal uitverkocht.

Op 7 december gaan de kaarten voor de editie van 2018 in de verkoop via de website van Concert at Sea. Het is de eerste keer dat er driedagenkaarten voor het festival in de verkoop gaan.