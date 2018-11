Het nummer Can't Get You Out Of My Head kregen we in 2000 letterlijk niet uit ons hoofd. Kylie Minogue vestigde met de hit haar naam in de internationale muziekwereld en veroverde wereldwijd een nummer één-positie. De vijftigjarige zangeres, die al een imposante carrière achter de rug heeft, staat donderdag op de planken van AFAS Live in Amsterdam.

Minogue werd op 28 mei 1968 geboren in het Australische Melbourne. De dochter van een Australische vader en een Welshe moeder krijgt in 1970 een broertje, en een jaar later wordt Dannii geboren, die later - net als haar zus - de muziek in gaat. Zo groot als haar zus wordt ze echter nooit.

Het gezin Minogue groeit op in de buitenwijk Surrey Hills. Op haar tiende ziet de zangeres de film Grease en raakt ze geïnspireerd door hoofdrolspeelster Olivia Newton-John. Hoewel haar moeder Kylie een loopbaan in de entertainmentindustrie afraadt, staat het voor de jonge Kylie als een paal boven water: ze wil een carrière in de spotlights.

Het publiek maakt voor het eerst kennis met Minogue wanneer ze een rol speelt in The Sullivans (1979). Nadat ze haar opwachting maakte in Neighbours (1986), zingt ze tijdens een liefdadigheidsbal het nummer The Loco-Motion van Little Eva. Daarna volgt direct een platencontract bij een label dat het nummer op single uitbrengt. De plaat staat zeven weken op nummer één in Australië en wordt de bestverkochte single van het jaar. Het succes blijft ook internationaal niet onopgemerkt. Bij het producerstrio Stock, Aitken & Waterman (SAW) zingt de zangeres het nummer Especially for You in, wat de internationale doorbraak van de Australische betekent.

Onder SAW brengt Minogue vier albums (Kylie, Enjoy Yourself, Let's Get To It, Greatest Hits) uit, waarna ze overstapt naar een ander label. Dat legt de Australische geen windeieren, want het nummer Confide in Me (1994) komt in tientallen landen binnen op nummer één en haar ster is rijzende. In Nederland is het succes niet van dergelijke aard, maar de doorbraak in Nederland laat niet lang op zich wachten. Met het duet Where The Wild Roses Grow met Nick Cave (1995) vestigt ze niet veel later haar naam in de Nederlandse muziekscene.

In de tijd erna gaat het wat minder met Minogue, maar nadat ze wederom van platenlabel is veranderd, komt ze keihard terug. Het iconische nummer Spinning Around ziet in 2000 het levenslicht. Robbie Williams schrijft drie nummers voor het gelijknamige album. Ook nemen ze samen het duet Kids op. Na een tournee door Australië en Europa test de zangeres het nummer Can't Get You Out Of My Head (2001), waarna het nummer uitgroeit tot haar grootste hit. Het nummer komt in meer dan veertig landen binnen op nummer één.

Duet Kylie Minogue en Robbie Williams tijdens MTV Europe Music Awards in Stockholm (2000)

Zangeres krijgt diagnose borstkanker

Can't Get You Out Of My Head is afkomstig van het album Fever, waar ook de hits Love At First Sight en In Your Eyes op staan. Daarna volgen ook nog nummers als Red Blooded Woman en Slow die de zangeres wederom wereldwijde hits opleveren.

De wereldtournee The Showgirl: The Greatest Hits Tour, die de zangeres doet naar aanleiding van het album Ultimate Kylie, moet op 17 mei 2005 abrupt worden afgebroken. Bij Minogue is borstkanker geconstateerd en de zangeres start direct de behandeling. Na een operatie en chemokuren wordt de destijds 37-jarige zangeres in januari 2006 genezen verklaard. Zo'n vijf maanden later is de zangeres sterk genoeg om haar werk te hervatten. De Australische duikt de studio in en hervat de tour, die ze dan de naam The Showgirl Homecoming Tour meegeeft.

In de jaren daarna scoort Minogue niet bijster veel hits en maakt ze een uitstapje naar de televisie, het medium waarop ze ooit ontdekt werd. Ze maakt haar opwachting in de kerstspecial van de Britse tv-serie Doctor Who, die met meer dan dertien miljoen kijkers tot de best bekeken afleveringen van de serie ooit behoort.

De liefde en Minogue lijken vooralsnog geen gelukkige combinatie. Van kortstondige romances tot lange relaties en zelfs een verloving; alles heeft de inmiddels vijftigjarige Australische al meegemaakt. Van 1986 tot 1989 was ze samen met Jason Donovan, haar tegenspeler in Neighbours. Daarna had ze van 1989 tot 1991 een relatie met INXS-zanger Michael Hutchence, die in 1997 zelfmoord pleegde in een hotel.

Minogue start daarna kortstondige romances met onder anderen Jay Kay en Rupert Penry-Jones, totdat ze Olivier Martinez ontmoet. De Australische zangeres en de Franse acteur zijn van 2002 tot 2007 een setje. Nadat Andrés Velencoso het hart van de Australische veroverde in 2008, loopt in 2013 ook die relatie op de klippen.

Minogue verbreekt verloving na overspel Sasse

Later krijgt Minogue een relatie met de twintig jaar jongere Joshua Sasse. Met de Britse acteur verlooft ze zich, maar nadat ze erachter komt dat hij haar bedriegt met een tegenspeelster, verbreekt ze de verloving en keert ze na verloop van tijd weer terug bij Martinez. Die relatie houdt wederom geen stand. Inmiddels is de zangeres gelukkig met Paul Solomons (43), die werkt als creative director bij het bekende Britse magazine GQ.

De inmiddels vijftigjarige Minogue viert in 2012 haar 25-jarig jubileum als zangeres. Een jaar later zijn er geruchten dat ze zou ophouden met zingen nu haar zilveren jubileum achter de rug is, maar ze helpt de roddel zelf uit de wereld met de hashtag #notquitting op Twitter.

Haar laatste single met een hitnotering in de Top 40 dateert van 14 februari 2015, toen ze het nummer Right Here, Right Now, een duet met Giorgio Moroder, uitbracht. Daarna zong ze nog de kerstnummers Every day's like Christmas en Wonderful Christmastime. Ruim twee jaar later brengt ze haar voorlopig laatste single Dancing uit. Dat wordt uiteindelijk geen hit. Met haar nieuwe album Golden hoopt de Australische op nieuw succes, te beginnen in AFAS Live.