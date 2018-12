Broederliefde bracht dinsdag een nieuw nummer uit. Oh La La van Broederliefde in samenwerking met Nelson Freitas is de titelsong van Bon Bini Holland 2, de film met Jandino Asporaat in de hoofdrol.

Het nummer is onder meer te horen in de openingsscène van de comedy. In de bijbehorende videoclip is Asporaat samen met de jongens van Broederliefde en Nelson Freitas te zien. Ook worden er beelden uit de nieuwe bioscoopfilm vertoond.

Bon Bini Holland 2 draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen. Op 9 december is in Rotterdam een grote publiekspremière in Pathé Schouwburgplein.

Het eerste deel van Bon Bini Holland was een van de grootste Nederlandse bioscoopfilms van de afgelopen jaren. In het tweede deel besluit Noella, de vriendin van Robertico (Asporaat), om een time-out in te lassen.

Dan blijkt dat zij een oogje heeft op een ander, de ideale schoonzoon Christiaan. Robertico gaat bij zijn vrienden advies inwinnen hoe hij het hart van Noella kan terugwinnen.

