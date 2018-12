Muzikant Jett Rebel vindt het niet leuk als hij als artiest wordt buitengesloten op basis van zijn commerciële succes.

"Laatst hoorde ik dat een alternatief, cool festival mij niet wilde programmeren, omdat ik te commercieel ben. Daar heb ik dagen mee rondgelopen", zegt Jett Rebel (die eigenlijk Jelte Tuinstra heet) in een interview in VIVA.

"Dan heb ik zoiets van: hoe durf je? Luister naar wat voor muziek er nu gemaakt wordt - dat maak ik niet, met trots. Dus waarom zou je mij zo lopen pesten? Het kwetst me."

Tussen de muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, zit volgens Tuinstra veel "bagger". "Alsof ze met z'n allen over de muziek heen pissen", meent de muzikant.

"Ik geloof in een tegenbeweging. Nog twee jaar en dan realiseren mensen zich: 'Oh, maar het is helemaal niet zo cool, die autotune, een gezicht vol tatoeages, vrouwonvriendelijke teksten en slechte beats.' Ik denk dat een heleboel guys die stiekem niet echt iets kunnen dan niet cool meer zijn."

'Ik heb minstens drie of vier albums voor één meisje gemaakt'

De 27-jarige artiest bracht in september zijn album 7 uit. Het was zijn zevende werk in een tijdsbestek van vier jaar. Maar het aantal tot nu toe verschenen albums had nog hoger kunnen liggen, zegt Tuinstra.

"Ik heb al heel lang geen relatie gehad, dus het is even geleden dat ik iets romantisch voor iemand deed. Maar ik heb minstens drie of vier albums voor één meisje gemaakt. Daar is er niet één van uitgekomen, dat vind ik dan toch te persoonlijk."