Work It, Dilemma en Hot in Herre; begin 2000 kon iedereen de hits van Nelly meezingen en plakten fans massaal een pleister op hun wang om maar op hun idool te lijken. Daarna volgden nog diverse nummers met andere bekende artiesten, maar een grote solohit bleef uit. Woensdag staat hij in de Q-Factory in Amsterdam, maar wat doet hij nu verder?

Cornell Iral Hayner Jr. werd op 2 november 1974 geboren in St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri, waar hij al jong begon met muziek maken. Hoewel zijn carrière al startte in 1993, duurde het nog bijna tien jaar voor de rapper die voor de artiestennaam Nelly koos zijn eerste hit scoorde. Dat deed hij zonder de andere leden van de hiphopgroep St. Lunatics; zijn eerste album Country Grammar bracht hij in 2000 uit.

Met Ride wit Me scoorde de rapper zijn eerste wereldwijde grote hit. Het nummer stond niet alleen in de Verenigde Staten in de top vijf, maar behaalde ook hoge noteringen in Nederland, Australië, Noorwegen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Echte hits scoorde Nelly echter met zijn album Nellyville; van het album uit 2002 kwamen meerdere nummers die wereldwijd populair werden. Bleef het nummer #1 nog enigszins op de oppervlakte, werd Hot in Herre de grootste solohit voor de rapper.

Hot in Herre leverde de rapper niet alleen hitnoteringen in onder meer de VS, Nederland, Duitsland en Denemarken op, maar bezorgde hem ook zijn eerste Grammy. In 2003 werd Nelly in totaal vijf keer genomineerd en won hij de felbegeerde muziekprijs voor Best Male Rap Solo Performance en de Grammy voor Best Rap/Sung Collaboration voor zijn samenwerking met Destiny's Child-zangeres Kelly Rowland: Dilemma.

Succes niet meer weten te evenaren

Van Nellyville kwamen verder nog hits als Work It, met Justin Timberlake, Air Force Ones, met de leden van zijn oude groep St. Lunatics, en Pimp Juice. Hoewel na het album nog vijf andere volgden, met samenwerkingen met andere bekende artiesten als Pharrell Williams, Usher en Christina Aguilera, wist de rapper het succes van Nellyville niet meer te evenaren.

Het dichtst bij het succes van Dilemma en Hot in Herre kwam de rapper in 2010, met het nummer Just a Dream. In alle landen waar hij eerder nummer 1-hits scoorde, kwam dit nummer in de hitlijsten terecht, maar tot een nummer 1-notering kwam het niet meer.

In het voorjaar van 2018 bracht Nelly met The Fix voor het eerst sinds 2015 een eigen nummer uit. Hoewel hij wel regelmatig op de nummers van andere artiesten verschijnt, heeft hij sindsdien geen solowerk meer uitgebracht.

Ook op Freaky With You doet Nelly het niet alleen; met zanger Jacquees gebruikt hij een sample van Freak Me van Silk. Het nummer heeft nog geen hitlijsten weten te bereiken, maar de rapper is wel van plan het nummer in Amsterdam ten gehore te brengen. Verschillende bronnen zeggen dat er ook een nieuw album zal verschijnen, maar dat is nog niet bevestigd.

Nelly met zangeres Kelly Rowland, met wie hij de hit Dilemma scoorde (Foto: AFP)

Beschuldiging van verkrachting

Hoewel de rapper dat graag anders zou willen zien, staat hij momenteel toch vooral in de belangstelling omdat hij door een vrouw van seksueel wangedrag wordt beschuldigd. De vrouw zei in 2017 door Nelly te zijn verkracht in zijn tourbus en in oktober van dat jaar werd de rapper even buiten Seattle gearresteerd door de politie.

Nelly ontkende alle beschuldigingen en werd zonder borgtocht te betalen vrijgelaten. De vrouw in kwestie besloot haar beschuldigingen in te trekken, naar eigen zeggen omdat de media-aandacht voor de zaak haar te veel werd.

In 2018 besloot ze de zaak echter toch voort te zetten. Ook nu liet Nelly via zijn advocaat weten de vrouw niet verkracht te hebben, maar erkende hij wel dat ze seks hebben gehad. "Ik ben vader van een mooie, sterke vrouw. Ik ben opgevoed door een sterke, alleenstaande moeder. Ik hou heel veel van hen allemaal. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden met Monique Greene. We hadden seks met wederzijdse instemming nadat we elkaar hadden ontmoet in een club. Dat is het", zei de inmiddels 44-jarige rapper.

Nelly beseft dat hij "moet leven met de gevolgen" van zijn actie. "Ik ga het vertrouwen herstellen dat ik bij Shantel (zijn vriendin, red.) heb beschadigd. Ik heb mij verontschuldigd aan mijn familie en vrienden voor de schaamte die ik heb veroorzaakt. En, ik ben toegewijd om een betere man te worden", besloot Nelly.