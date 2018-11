Mumford & Sons hebben maandag aangekondigd hun komende optredens in het Verenigd Koninkrijk, die onderdeel zijn van hun wereldwijde albumtournee Delta Tour, uit te stellen vanwege onvoorziene technische en logistieke problemen.

"We hebben met pijn in ons hart besloten om onze komende optredens in het Verenigd Koninkrijk uit te stellen vanwege technische en logistieke problemen", stelt de band in een bericht op Facebook.

"De Delta Tour is de ambitieuste tour die we ooit hebben ondernomen. We moeten wat ruimte maken in het schema, om het tot een goed einde te kunnen brengen. We hopen dat jullie weten dat we niet zomaar optredens uitstellen en dat dit besluit niet makkelijk voor ons was. Het spijt ons", aldus de verklaring.

De komende shows in Liverpool, Cardiff, Sheffield en Manchester zullen worden verplaatst naar 2019. De nieuwe data worden binnenkort bekendgemaakt.

Band komt in 2019 ook naar Ziggo Dome in Amsterdam

Mumford & Sons zullen ook een optreden geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show staat gepland voor 9 mei 2019. Tijdens de Delta Tour doet de band zestig verschillende steden in dertien landen aan. Het is de grootste tournee van de band.

De tour is vernoemd naar het nieuwe album Delta, dat op 16 november uitkwam. Het is de eerste plaat van de band sinds Wilder Mind uitkwam in mei 2015.

De tour is op 16 november van start gegaan in de 3 Arena in Dublin en zal op 21 mei eindigen in de Ericsson Globe Arena in Stockholm. Er zijn ook shows in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland gepland.