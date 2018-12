De Britse danceformatie The Chemical Brothers brengt volgend jaar een nieuw album uit. In de lente van 2019 verschijnt hun negende studioalbum, No Geography.

De band maakt dit maandag bekend via hun sociale media-kanalen. De precieze verschijningsdatum is nog niet onthuld, maar zeker is dat hun nieuwste single Free Yourself ook op de nieuwe cd zal staan.

Tevens kondigen The Chemical Brothers een tour aan door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Mexico.

The Chemical Brothers brachten in 2015 hun meest recente album uit, Born In The Echoes. Hiervoor werkten ze samen met artiesten als Beck en Q-Tip. De single Go werd een grote hit.

De groep wordt gezien als grondlegger van de big beat-sound en de progressive house. De danceformatie is eind jaren negentig doorgebroken. Het danceduo, bestaande uit Tom Rowlands en Ed Simons, heeft inmiddels acht studioalbums gemaakt en vier Grammy Awards gewonnen.