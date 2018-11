Emma Bunton, die volgend jaar weer gaat optreden met de Spice Girls, is ook bezig met haar solocarrière. De zangeres laat vrijdag weten een nieuw platencontract te hebben getekend.

"Ik vind het zo fijn om in de studio te zijn", laat Bunton weten op sociale media. "Ik heb er zo'n zin in. Ik heb een platencontract getekend bij BMG en kan niet wachten tot jullie het kunnen horen."

Het is even geleden dat de 42-jarige zangeres voor het laatst een soloalbum heeft uitgebracht. Life in Mono dateert uit 2006. Daarvoor maakte ze A Girl Like Me (2001) en Free Me (2004).

Ze scoorde solo hits met nummers als What Took You So Long en What I Am. In Nederland werden deze singles geen groot succes.

Twee weken geleden werd bekend dat de Spice Girls volgend jaar weer gaan touren door het Verenigd Koninkrijk.