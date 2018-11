Het 47-jarige model Kim Porter is donderdag dood aangetroffen in haar huis in Los Angeles. De actrice had jarenlang een relatie met rapper Diddy, met wie ze drie kinderen kreeg.

Volgens bronnen bij de politie kwam er rond het middaguur een telefoontje binnen over Porter, schrijft TMZ. In het telefoontje zou zijn gesproken over een patiënt met een hartstilstand. Diddy bevestigde de dood van Porter via zijn woordvoerder, en vroeg de media "de families" met rust te laten.

Een bekende van Porter laat aan TMZ weten dat het model al weken last had van een longontsteking. Het is niet duidelijk of dat ook de doodsoorzaak is.

Diddy en Porter hadden jarenlang een knipperlichtrelatie. Ze begonnen in 1994 met daten en gingen in 2007 voor de laatste keer uit elkaar. De rapper adopteerde haar zoon Quincy (nu 27) en samen kregen ze nog een zoon, Christian (20). De twee kregen in 2006 een tweeling, toen Jessie James en D'Lila ter wereld kwamen.