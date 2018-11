Miguel Wiels, de componist van de muziek van de Vlaamse popgroep K3, zegt voor zijn werk vaak inspiratie op te doen uit de melodieën die werden gebruikt door de klassieke componisten Bach en Mozart.

"Die bevatten goed in het gehoor liggende akkoorden, die The Beatles ook veel gebruikten", zegt Wiels in gesprek met het AD. "We maken echte popliedjes met veel vocale harmonieën. Op dat vlak beschouw ik de jongens van ABBA altijd als mijn leermeesters."

De componist ontkent muziek te maken die enkel voor kinderen is bedoeld. "Het is muziek die óók voor kinderen is, maar tegelijk ook voor hun ouders en hun grootouders. Onze doelgroep loopt van drie tot honderd jaar. 'Kidsmuziek' klinkt alsof we het onszelf maar makkelijk maken, dat het platvloers is wat we doen."

Wiels wil niet zeggen of hij miljonair is geworden met zijn schrijfwerk voor K3. "Ik heb een aardige cent verdiend, laat ik daar niet gek over doen. Maar het is lang niet zoveel als Gert Verhulst, die met Studio 100 eigenaar is van het concept K3."

Wiels componeert sinds 1999 voor K3 en maakte onder meer de nummers Tele-Romeo en Kusjesdag. Hij schreef ook liedjes voor Samson en Gert en Mega Mindy.

K3 bestaat uit de leden Marthe, Klaasje en Hanne. Hun nieuwe album Roller Disco komt vrijdag uit.