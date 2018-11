Ilse DeLange gaat weer nummers voor The Common Linnets schrijven. De band, die verder bestaat uit JB Meijers, Jake Etheridge en Matthew Crosby, heeft al ruim twee jaar geen nieuwe muziek uitgebracht.

"We zijn volgende week voor het eerst weer helemaal compleet en gaan een hele week schrijven. We gaan dan kijken wat daar uitkomt", zei de zangeres in de ochtendshow van Gerard Ekdom op Radio 10.

De 41-jarige Almelose is met meer nieuwe muziek bezig. Zo bracht ze eind augustus het album Ilse DeLange uit. "Het is twee jaar geleden dat ik begonnen ben met het schrijven van liedjes voor mijn album en in het begin vond ik het wel lastig om me los te maken van een vriendenclub. Ik heb een aantal nieuwe mensen om me heen verzameld en mezelf in het diepe gegooid en daar is deze plaat uit gekomen."

Op het Eurovisie Songfestival in 2014 in Kopenhagen maakte het grote publiek voor het eerst kennis met The Common Linnets. De groep, waar destijds ook zanger Waylon deel van uitmaakte, bereikte met Calm After The Storm de tweede plaats. De band won daarna verscheidene prijzen, waaronder een Edison Award.