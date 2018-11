Zayn Malik kan eindelijk zonder boosheid terugkijken op zijn tijd bij de Britse boyband One Direction. De 25-jarige zanger stapte in maart 2015 uit de band, omdat hij het niet meer naar zijn zin had.

"Ik kan het nu zien als een prachtige ervaring", zegt de 25-jarige Malik, die al een paar jaar werkt aan zijn solocarrière, in een interview in Vogue.

Tot voor kort kon de zanger dat niet zeggen. "Er was zo veel bullshit", aldus Malik over One Direction. "Als ik nu terugkijk op onze laatste optredens, in stadions, zie ik dat ik daar nooit echt van kon genieten. Het ging allemaal te snel."

De band, die werd gevormd in de televisieserie The X Factor, werd in korte tijd enorm populair. "We gingen van theaters naar arena's naar stadions, er was geen subtiele overgang. Het ging van boom, boom, boom. Ik denk dat zoiets, zeker als je zeventien of achttien bent, grote invloed heeft op je mentale gesteldheid. Vooral wanneer je te maken hebt met vijf verschillende persoonlijkheden."

Na zijn vertrek praatte Malik veel met zijn omgeving over zijn ervaringen. "Ik heb geen therapie gehad, maar ik heb wel veel met m'n ouders, m'n zussen, m'n vriendin (Gigi Hadid, red.) en haar moeder gepraat. Uiteindelijk kon ik inzien dat het allemaal oké is."

Het is geen geheim dat Malik al jaren geen contact meer heeft met zijn oud-collega's van One Direction. "Zo is het nou eenmaal. Mensen gaan door met hun leven, ze groeien uit elkaar en ze worden volwassen."