Lauren Walters en Josh Williams, de personen die in Amerika het management van Glennis Grace verzorgen, hebben hun samenwerking met de Nederlandse zangeres stopgezet.

"Josh en ik willen Glennis het beste wensen met haar verdere carrière", reageren zij maandag in RTL Boulevard.

"Helaas is dit vanaf het begin altijd een zeer onorthodoxe situatie geweest en is het niet echt soepeler geworden. We werken met niemand van onze klanten op deze manier en hebben niet de tijd of energie om door te gaan op dit pad."

Volgens Walters en Williams is het "niets persoonlijks". "Soms werken dingen gewoon niet in het bedrijfsleven en nemen partners een andere weg. We zullen Glennis altijd ondersteunen en wensen haar al het aanhoudende succes in de wereld. Het zal zeker naar haar toe komen, daar waren we zeker van."

Grace bevestigt de breuk met het management: "Ik zag vanavond tot mijn verrassing bij RTL Boulevard een mail voorbij komen die mijn Amerikaanse ex-management naar mij heeft gestuurd, en daarna blijkbaar naar Boulevard. Voor de duidelijkheid wil ik bevestigen dat ik inderdaad niet meer met hen werk", schrijft Grace op Instagram.

De Amsterdamse zangeres legt uit wat Walters en Williams met 'onorthodoxe situatie' bedoelen. Volgens haar gaat het om de scheiding die de partijen hebben gemaakt tussen de Benelux en de rest van de wereld, "waarbij zij zich niet met mijn carrière in de Benelux bemoeiden".

"Dit is overigens niet ongebruikelijk, en voor mij belangrijk om me op Nederland te kunnen blijven focussen, ondanks mijn internationale dromen en ambities was dit ook altijd zo afgesproken. Maar goed, voor mijn voormalige Amerikaanse management werkte dit dus niet en dat respecteer ik, al vind ik het niet erg professioneel dat ze deze persoonlijke mail met de media hebben gedeeld."

Grace laat afsluitend weten dat ze nieuwe onderhandelingen in de Verenigde Staten zelf zal overnemen.

Zangeres zei eerder dat aanvragen 'binnenstromen'

Grace deed deze zomer mee aan de talentenjacht America's Got Talent en bereikte hierin de finale. Sindsdien is zij druk bezig haar carrière in dat land van de grond te krijgen. De zangeres liet eerder weten dat de aanvragen "binnenstromen".

"Maar je moet nu heel goed nadenken over wat je wel en wat je niet gaat doen. Je bent snel geneigd om alles aan te pakken, maar je moet de goede dingen eruit pikken en goede keuzes maken."

In Nederland bracht Grace een muzikaal eerbetoon aan de overleden zangeres Whitney Houston, en ook in de Verenigde Staten zou er vraag zijn naar deze concertreeks.

"Maar ik moet voor mezelf eerst uitzoeken of ik dat wil. Kijk, als er een grote partij is die wil dat ik dit in Las Vegas ga laten zien of in een ander groot stadion, dan wil ik daar nog wel een nachtje over slapen", aldus de zangeres. "Dat is wel iets dat helemaal te gek is, maar dat zal dan wel eenmalig zijn."