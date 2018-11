Boudewijn de Groot houdt zich de laatste tijd meer bezig met het schrijven van teksten dan met het componeren van muziek.

"Bij mijn nieuwe plaat is dat ook zo in z'n werk gegaan", vertelt De Groot, wiens album Even Weg vrijdag verschijnt, aan NU.nl. "Ik weet niet of dat een trend is die zich zal voortzetten, maar het lijkt alsof ik op het ogenblik weinig inspiratie vind in de muziek en meer in de teksten."

Voor zijn dertiende plaat werkte de 74-jarige zanger samen met The Dutch Eagles. "Ik had in mijn repertoire door de jaren heen materiaal verzameld dat geïnspireerd was door bands als The Birds en Crosby, Stills & Nash", aldus De Groot.

"Dat deed ik altijd met studiomuzikanten, maar ik vroeg me af hoe het zou klinken als het door de Eagles gedaan zou worden. Dat was natuurlijk een onhaalbare kaart, dus toen ik hoorde dat er in Nederland een groep was die het repertoire van de Eagles feilloos kon spelen, heb ik contact gezocht."

De Groot stuurde bassist Jaco van der Steen een paar teksten, die hij vervolgens terug kreeg met muziek erbij. "Dat klonk zo goed, dat ik daardoor geïnspireerd meer teksten schreef. Uiteindelijk hadden we voldoende teksten voor een plaat met alleen maar nieuwe stukken."

Thema van het album is 'op weg naar het einde'

De rode draad van het album, dat in drieënhalve week werd opgenomen, wordt door de zanger omschreven als "op weg naar het einde". "Als je ouder wordt, nadert het einde en neem je afstand van een aantal dingen. Het is niet dat ik afstand wil nemen, maar dat is onherroepelijk als je ouder wordt. Het is ook niet iets waar ik mee zit; het is meer een gegeven."

Een theatertour met The Dutch Eagles gaat er overigens niet komen. "We hebben dertien stukken en dat is niet voldoende om het theater mee in te gaan."