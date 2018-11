Michael Bublé komt eind 2019 naar Nederland. De Canadese zanger staat op 2 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De tour, die in teken staat van het nieuwe album Love, gaat langs verschillende Europese steden. Bublé begint in februari in de Verenigde Staten en vertrekt in september naar Europa. Het is de eerste tour van de zanger sinds zijn inmiddels vijfjarige zoon Noah kanker kreeg.

"Ik had niet verwacht dat ik ooit nog muziek zou opnemen of zou optreden, ik had er al vrede mee. Mijn hele wereldbeeld is de afgelopen jaren compleet veranderd", zei de 43-jarige zanger eerder. "Ik wilde alleen nog maar bij mijn vrouw en kinderen zijn."

Bublé was in 2014 voor het laatst in Nederland en gaf toen uitverkochte concerten in de Ziggo Dome en Ahoy Rotterdam.