André Hazes is een van de hoofdacts op het Schlagerfestival in het Belgische Hasselt. Het spektakel wordt voor de veertiende keer gehouden in de stad. De belangstelling is zo groot dat de organisatoren nu vier in plaats van drie shows houden.

Hazes is geen onbekende op het festival. Hij was er al tweemaal eerder en dat is goed bevallen. “Ik heb mij bijzonder goed geamuseerd, op het podium en backstage met mijn collega-artiesten”, zegt de zanger. Hij twijfelde dan ook niet om op het aanbod in te gaan om te komen zingen.

De eerste show is op vrijdag 29 maart, daarna zijn er nog shows op zaterdag 30 maart, zondagmiddag 31 maart en zaterdag 6 april. Hazes is niet de enige Nederlander in Hasselt. Ook Vader Abraham komt langs, net als de Vlaamse sterren De Romeo’s, Luc Steeno, John Terra en Willy Sommers.