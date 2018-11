Victoria Beckham is niet benaderd voor de aanstaande reünie van de Spice Girls. De overige vier dames gingen er eigenlijk al van uit dat 'Posh Spice' niet mee zou willen doen.

"Ik heb Victoria onlangs nog gezien, we hebben allemaal nog contact met elkaar", vertelde Melanie 'Sporty Spice' Chisholm in The Jonathan Ross Show. "Ze maakt nog steeds deel uit van de Spice Girls, ze steunt ons en wij steunen haar. Maar het punt waarop we haar niet meer hebben gevraagd is bereikt. We hebben aangenomen dat ze niet meedoet."

Ook volgens Geri 'Ginger Spice' Halliwell was het van meet af aan duidelijk dat Beckham er niet bij zou zijn. "Ze zegt al jaren dat ze het niet meer wil doen, dus dat weten we. Ze heeft het heel druk met haar modemerk en is verdergegaan."

Desondanks blijft Melanie 'Scary Spice' Brown hopen dat de zangeres zich ooit weer bij het kwartet voegt. "Ik blijf hoopvol. Ik hou van de Spice Girls en ik zou het geweldig vinden als we weer met z'n vijven optreden, maar ik ben ook gelukkig met z'n vieren."

Volgend jaar staan de Spice Girls weer op het podium.