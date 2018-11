De Amerikaanse boyband Backstreet Boys geeft volgend jaar een concert in Nederland. Op 23 mei 2019 bezoeken zij in het kader van hun DNA World Tour de Amsterdamse Ziggo Dome.

De concerten staan in het teken van hun nieuwe album DNA, dat op 25 januari zal verschijnen. De eerste single, Chances, is vrijdag uitgekomen. Dit nummer is geschreven door Shawn Mendes en Ryan Tedder.

De DNA World Tour is de grootste arenatour van de Backstreet Boys in achttien jaar tijd. De groep, bekend van hits als I Want It That Way en Get Down, zal hiervoor shows geven in Europa en Noord-Amerika.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam start op vrijdag 16 november om 12.00 uur via Ticketmaster.

De band, bestaande uit de leden Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough, AJ McLean en Kevin Richardson, verkocht in de jaren negentig miljoenen platen. Tot en met eind deze maand staan de Backstreet Boys met een reeks shows in de gokstad Las Vegas.