Davina Michelle, die doorbrak met covers die ze op YouTube plaatste en ook te zien was in De Beste Zangers, wil graag originele nummers uitbrengen. De 22-jarige zangeres zegt dat het "coverartiest zijn een beetje uit de hand is gelopen".

Michelle scoorde onlangs een nummer één-hit met een nieuwe versie van Duurt Te Lang van Glen Faria, die ze voor het eerst ten gehore bracht in De Beste Zangers. Ook verwierf ze internationale bekendheid dankzij haar cover van What About Us van Pink, die ook door de Amerikaanse zangeres geroemd werd.

Door dat succes is haar clubtour verplaatst naar grotere zalen en raakte de reeks shows uitverkocht. Maar hierdoor heeft ze nog geen tijd gehad om nieuwe muziek uit te brengen.

"Het coverartiest zijn is een beetje uit de hand gelopen", zegt de zangeres in gesprek met AD. "Ik wil niets liever dan eigen muziek maken, maar de druk is enorm hoog. We hebben nog niet echt het juiste liedje om uit te brengen. Ik hoop dat als we dat hebben, we nog kunnen profiteren van de exposure die ik nu krijg. Dat radiostations me dan ook willen draaien."

'Niet op mijn dertigste kroegen af met coverband'

Momenteel is Michelle een nummer aan het schrijven met Faria, dat in het nieuwe jaar zou moeten uitkomen. De inmiddels 22-jarige artiest vertelt dat ze zich eerder voornam op haar 25e te bepalen of ze in de muziek zou blijven, maar zegt inmiddels al zeker te weten dat ze dit wil.

"Ik wilde niet op mijn dertigste kroegen af met een coverband. Ik bouw liever een carrière op waar ik mijn hele leven zoet mee ben. Anders zou ik teruggaan naar school om verpleegster te worden of zoiets. Nu heb ik er wel vertrouwen in."