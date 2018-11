Michael Bublé (43) start vanaf 13 februari 2019 met zijn tour door de Verenigde Staten en Canada. Het is de eerste tour van de zanger sinds zijn zoon Noah (5) kanker kreeg.

Inmiddels gaat het goed met Noah en pakt Bublé de draad van zijn carrière weer op. Afgelopen zomer trad de zanger voor het eerst weer op.

"Ik had niet verwacht dat ik ooit nog muziek zou opnemen of zou optreden, ik had er al vrede mee. Mijn hele wereldbeeld is de afgelopen jaren compleet veranderd", zei de Canadese zanger eerder. "Ik wilde alleen nog maar bij mijn vrouw en kinderen zijn."

De Don't Believe the Rumors-tour start in februari in Florida. De zanger zal onder meer te zien zijn in New York, Washington DC en Orlando, zo is donderdag op Instagram te lezen.

Vanaf april treedt Bublé op in Canada. De laatste show van de tour is op 3 augustus in Quebec. Deze maand komt ook zijn nieuwe album uit.