Na een verbroken relatie ging het een tijdje zo slecht met Douwe Bob dat hij erover dacht te stoppen met muziek maken. Uiteindelijk schreef hij zijn verdriet van zich af en stopte hij het in zijn 'break-upalbum' The Shape I'm In, dat vrijdag verschijnt.

"Ik ben er bijna mee gekapt, met muziek maken. Ik zat er echt flink doorheen", vertelt de 25-jarige zanger aan NU.nl.

"Het was niet zo dat ik me alleen maar even kut voelde. Ik wilde gewoon weg, een vliegtuig pakken en nooit meer wat van me laten horen. Maar uiteindelijk was de aantrekkingskracht van het schrijven en de dankbaarheid die ik krijg van het publiek toch te groot om dat niet meer te doen. Het zit erin en het moet naar buiten."

Die moeilijke periode begon volgens de zanger al voor hij zijn vriendin zag vertrekken. "Mijn leven als muzikant is best wel vaag. Iedereen wil wat van je en wil je laten weten wat-ie van je vindt. Je bent publiek bezit. Ik vind dat allemaal wel leuk, maar het is niet iets natuurlijks. Ik denk dat het niet zo goed is voor je mind als je voortdurend wordt opgehemeld."

'Ik zat in een heel rare vibe'

Na zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival van 2016 belandde Douwe Bob naar eigen zeggen in een rollercoaster. "Het ging maar door. Qua werk, maar ook in mijn sociale leven. Daar heb ik nooit echt met iemand over gepraat."

Toen hij uiteindelijk toch rust besloot te nemen, belandde hij thuis op de bank. "Ik zat in een heel rare vibe. Eigenlijk heb ik een jaar lang niks gedaan, behalve veel zuipen, op de bank zitten en niet zo'n leuke gast zijn. Daar had zij (z'n ex, red.) natuurlijk geen trek in, dus ging ze weg. Toen kreeg ik wel een glas water in m'n gezicht."

Na de relatiebreak duurde het een tijdje voor Douwe Bob aan zijn plaat kon werken. "Ik ben eerst helemaal stukgegaan. Heb maandenlang zitten janken op de bank. Dat was geen pretje. Het was de eerste keer dat ik dit voelde, dat ik zo veel van iemand hield. Het vreemde was dat de heftige verliefdheid pas naar boven kwam toen het uit was. Ik zat in zo'n neerwaartse spiraal dat ik dat niet meer kon zien."

Met het maken van het album heeft de zanger alles een plek kunnen geven. "Ik denk dat de grootste stap is geweest dat ik heb erkend dat het niet zo lekker ging en dat ik aan mezelf moest werken. Dat is vooral een mindset. En af en toe moet ik dat pilsje laten staan, da's ook wel echt een ding voor mij. Ik heb demonen en daar moet ik tegen blijven vechten. Ik ben het waard om te vechten voor mezelf."

'Als je niet eerlijk schrijft, kun je er beter mee kappen'

Dat hij open en eerlijk is in de teksten op zijn album - in The Shape I'm In zingt hij onder meer "I bury all my secrets deep, I scream out loud when I'm asleep, I smashed the mirror more than twice, I have no problem telling lies" - was voor Douwe Bob vanzelfsprekend. "Die eerlijkheid ben ik verplicht aan de muziek en aan mezelf. Het is ook een boetedoening. Als je niet eerlijk schrijft, kun je er beter mee kappen."

Zijn plaat gaat volgens de zanger ook over de tijd waarin we leven. "Overal zit een filter overheen. De waarheid en de echte, rauwe eerlijkheid is soms ver te zoeken. Alsof we zijn omringd door kussens. Daar gaat dit album ook over. Ik vind het lekker om die koude, harde eerlijkheid naar buiten te gooien. Dat is sexy."