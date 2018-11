The Black Eyed Peas staan dinsdag in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live, acht jaar na hun laatste optreden in Nederland. Wat heeft de Amerikaanse band, die al 23 jaar bestaat, al bereikt in hun carrière?

William Adams, beter bekend als will.i.am, en Allan Pineda (apl.de.ap) leerden elkaar kennen aan het begin van hun tienertijd in 1988 en begonnen samen op te treden in Los Angeles. In 1992 tekenden ze een contract bij het label Ruthless Records, de maatschappij van de inmiddels overleden rapper Eazy-E, toen nog met het derde bandlid Dante Santiago en onder de naam Atban Klann.

In 1995 veranderde de groep zijn naam in Black Eyed Pods en werd Santiago vervangen door Jaime Gomez, ook bekend onder de naam Taboo. Ze tekenden bij het label Interscope Records en brachten in 1998 hun debuutalbum uit, getiteld Behind the Front. In datzelfde jaar kwam zangeres Sierra Swan bij de band, maar zij verliet de groep twee jaar later weer.

In 2000 kwam het vervolgalbum uit, Bridging the Gap, met daarop onder meer de single Request + Line waarop ook zangeres Macy Gray te horen was. In 2001 begonnen ze met de opnames van hun derde album, Elephunk. De band was hiervoor op zoek naar een leadzangeres en benaderde Nicole Scherzinger, die later bekend werd in de meidengroep The Pussycat Dolls. Zij was toen echter bandlid van de groep Eden's Crush en kon wegens haar contract de groep niet verlaten.

2002: Fergie komt erbij

Oud-bandlid Santiago bracht will.i.am in contact met Stacy Ann Ferguson (artiestennaam Fergie), waarop zij in 2002 bij de groep kwam. Een jaar later kwam Elephunk uit, waarop te horen was dat het geluid van The Black Eyed Peas meer de popkant op was gegaan, om in de smaak te vallen bij een groter publiek. Muziekcritici waren enthousiast over het album.

Op Elephunk stond onder meer Where is the Love, waarmee de band doorbrak bij het grote publiek. In Nederland behaalde de single met Justin Timberlake, die over wereldproblematiek gaat, de nummer één-positie. Ook de vervolgsingle Shut Up werd wereldwijd een grote hit. Let's get it Started, de vierde single van het album, werd bij de Grammy Awards in 2005 beloond met de prijs voor Best Rap Performance. In 2004 ging de band op tour en werden ook Azië en Europa aangedaan.

Tijdens deze tour schreven ze hun nieuwe album Monkey Business, dat in juni 2005 uitkwam. De eerste single Don't Phunk with my Heart werd een grote hit en ook deze werd beloond met een Grammy voor Best Rap Performance. De vervolgsingles Don't Lie en My Humps werden eveneens grote hits.

2006: leden beginnen met solocarrière

Ondertussen begonnen will.i.am en Fergie hun solocarrières uit te bouwen. Fergie bracht in 2006 haar debuutalbum The Dutchess uit en will.i.am maakte Songs about Girls, met daarop de hit I got it from my Mama.

Het succes dat voortvloeide uit deze soloprojecten stond nieuw materiaal van The Black Eyed Peas niet in de weg. In 2008 kondigden zij hun nieuwe album The E.N.D. aan, dat in 2009 werd uitgebracht. Het geluid van dit album was futuristischer en minder pop dan te horen was op de vorige twee cd's.

De eerste single Boom Boom Pow werd een grote hit, maar I Gotta Feeling boekte nog meer succes en belandde wereldwijd in de top tien van de hitlijsten. In Amerika bleven ze met het nummer vijf weken op de nummer één-positie staan, nadat Boom Boom Pow die plek twaalf weken bezette. Daarmee brak de groep het record van de muziekformatie die het langst op nummer één stond in Amerika. Voor het album en de single sleepte de groep in totaal drie Grammy's binnen.

In 2010 brachten The Black Eyed Peas het vervolgalbum The Beginning uit. In tegenstelling tot vorige albums kreeg deze plaat wat minder lovende recensies. De single The Time (Dirty Bit) werd geen succes en ook de singles daarna evenaarden het eerdere succes niet.

Een jaar later mocht de groep de zogenaamde halftime show bij de Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL, verzorgen. Het was het laatste hoogtepunt dat de groep ervoer voordat zij zes maanden later aankondigden voor onbepaalde tijd te stoppen met The Black Eyed Peas. In november 2011 gaven zij hun voorlopig laatste optreden.

2015: Fergie doet niet meer mee met nieuwe nummers

De leden werkten aan hun solocarrière, maar in 2015 kondigde will.i.am aan dat er nieuwe muziek van de groep aankwam. Ze brachten twee nieuwe nummers uit, maar Fergie was hierop niet te horen. In 2016 maakte de groep een nieuwe versie van hun grote hit Where is the Love, waaraan de zangeres wel haar medewerking verleende, en ook andere bekende artiesten deden mee op deze speciale versie.

In juni 2017 gingen de eerste geruchten rond dat Fergie de band zou gaan verlaten. Will.i.am ontkende dit, maar zei wel dat ze tijdelijk met de groep was gestopt omdat ze bezig was met de opnames van haar nieuwe soloalbum. In januari 2018 brachten The Black Eyed Peas Street Livin' uit, waarop Fergie wederom niet te horen was.

Een maand later bevestigde will.i.am dat hun zevende studioalbum gemaakt werd zonder de zangeres en dat zij de groep definitief had verlaten. In mei bracht de groep de single Ring the Alarm uit, met zangeres Jessica Reynoso. Het werd geen hit en ook andere singles van Masters of the Sun Vol.1, waarop de groep terugkeerde naar het rauwere hiphopgeluid dat zij in het begin van hun carrière lieten horen, werden geen succes.

Met hun nieuwste album, dat is uitgekomen in oktober, gaat de groep op tour, voor het eerst zonder zangeres Fergie. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het concert dat will.i.am, Taboo en apl.de.ap dinsdag in AFAS Live geven.