De Jeugd van Tegenwoordig treedt vanaf maandag een week lang op in de Melkweg in Amsterdam. De heren geven vijf uitverkochte optredens en kozen hun lievelingsfilms uit voor het DJVT Filmfestival.

"We wilden iets organiseren wat nog geen enkele band ooit gedaan heeft", vertelt Pepijn Lanen, beter bekend als Faberyayo, over de zogenoemde De Jeugd van Tegenwoordig Week van 12 tot en met 18 november.

"Op de momenten dat we niet op het podium staan, kunnen we toch ons DNA achterlaten. En de bezoekers krijgen een beetje meer inzicht in onze persoonlijkheden."

Behalve de vijf concerten, kunnen bezoekers tijdens een tweedaags filmfestival in de popzaal kijken naar een aantal lievelingsfilms van Faberyayo, Willie Wartaal, Vieze Fur en Bas Bron.

'Films die we zelf ook graag kijken'

Zij kozen onder meer voor Ghost in the Shell, Terminator 2: Judgement Day en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. "Films die we zelf ook graag kijken tussen shows door", meent Lanen. Ook is er een gametoernooi en een karaokeavond met uitsluitend hits van De Jeugd van Tegenwoordig.

De concertreeks is de kick-off van een najaarstournee van de viermansformatie door Nederland en België. Vrijdag verschijnt hun zevende studioalbum Anders (Different). De basis voor de plaat werd gelegd tijdens het maken van Luek, de plaat die in februari uitkwam.

'Het wordt een bak herrie'

"Er waren een paar tracks blijven liggen die net te anders waren. Vandaar ook de titel", zegt Lanen. Toch hebben de meeste van die tracks het niet overleefd. "We zijn opnieuw gaan schrijven, maar de titel hebben we wel gehouden." Anders is volgens Lanen een "grauw, 'rocky' en spannend" album geworden.

Bezoekers gaan dat allemaal terughoren tijdens hun shows in de Melkweg, aldus de 36-jarige rapper. "Het wordt een bak herrie."