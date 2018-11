De Britse meidengroep Little Mix wordt ook wel de 'nieuwe Spice Girls' genoemd. De groep, bestaande uit Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock, zegt dat ze zich hebben laten beïnvloeden door de populaire groep uit de jaren negentig.

Little Mix verbrak in het Verenigd Koninkrijk het record van de meidengroep die de meeste platina platen heeft gekregen. Een record dat eerst op naam stond van de Spice Girls, de popgroep die doorbrak in de jaren negentig en vorige week aankondigde weer op tour te gaan.

Pinnock wil ook aanwezig zijn bij een van de shows, vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Ik kan niet wachten om ze te zien, ik ben geobsedeerd door de Spice Girls. En het zou helemaal een droom zijn om ze op het podium te vergezellen. Wie weet gebeurt dat nog."

"Ze waren altijd de leukste meidengroep en we kijken echt naar ze op." Little Mix heeft zich door de groep laten beïnvloeden, vertelt de zangeres. "Sinds de Spice Girls uit elkaar gingen, is er geen artiest meer geweest die girl power vertegenwoordigt. Ik denk dat dat ons wel gelukt is. We zijn vier vrouwen die een goede band hebben met elkaar en elkaar altijd steunen als het nodig is. Dus in die zin zorgen wij ervoor dat die boodschap nog steeds wordt verkondigd."

'Tof dat we voor dit album met muzieklegendes mochten werken'

Die feministische boodschap komt ook duidelijk terug op LM5, hun vijfde studioalbum dat vrijdag uitkomt. "We zijn nog nooit zo betrokken geweest bij het maken van een album", vertelt Pinnock. "We hebben het gevoel dat we onszelf echt hebben gevonden met deze nieuwe muziek."

Little Mix timmert alweer een tijdje aan de weg: de groep brak in 2011 door nadat zij de finale wonnen van de Britse versie van X Factor. De leden deden aanvankelijk solo mee aan de talentenjacht, maar besloten later een groep te vormen. Daarna scoorden ze hits met Shout Out to my Ex en Black Magic. "Artiesten moeten zich ontwikkelen, en dat hebben wij met dit album zeker gedaan."

De groep heeft ongeveer een jaar gedaan over het schrijven van de nummers voor LM5. "Dat ging heel erg vanzelf, we hebben echt geweldige schrijfsessies gehad met minstens zo geweldige schrijvers." De groep werkte voor Woman Like Me, de eerste single van het album, samen met Ed Sheeran en Jess Glynne.

"Ed heeft al meerdere nummers voor ons geschreven (zijn hit Shape of You was aanvankelijk bedoeld voor de Little Mix, red.). Toen we Woman Like Me hoorden, vonden we het gelijk geweldig. In de studio hebben we er toen nog een beetje een Little Mix-sausje overheen gegooid."

Op de single is ook Nicki Minaj te horen. "We hebben elkaar ontmoet bij de MTV European Music Awards. Het is echt een heel lieve vrouw, ze vertelt ons steeds dat ze dolgraag het vijfde lid van Little Mix zou willen zijn. Het is tof dat we voor het album met echte muzieklegendes hebben kunnen werken."

Belangrijkste les: Blijf in jezelf geloven

Op het nummer Strip is Pinnock naar eigen zeggen het meest trots. "Dat gaat over de momenten dat we onzeker zijn, bijvoorbeeld wanneer we weer negatieve commentaren op sociale media krijgen. Het is een liedje dat ervoor moet zorgen dat mensen zich weer goed voelen over zichzelf, en zich niet willen veranderen voor anderen. De boodschap is: wees jezelf en hou van wie je bent. De videoclip hebben we al opgenomen en die wordt heel cool."

De meidengroep zit inmiddels al zeven jaar in de muziekbusiness. Wat is het belangrijkste dat ze in die tijd geleerd hebben? "Blijf in jezelf geloven, ondanks wat anderen zeggen. Dit is echt een wereld van 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken', en dat is soms best eng. Daarom hebben we het geluk dat we elkaar tenminste kunnen vertrouwen."

Ruzie maken de bandleden onderling nooit, meent Pinnock. "Dat vind ik zo tof aan ons. Als we vaak kibbelden of strubbelingen hadden, dan zouden we hier niet meer zijn."